Стало известно, сколько футболистов может покинуть Черноморец

В концовке нынешнего сезона идет немало разговоров о будущем одесского «Черноморца».

Sport.ua стало известно, что в период межсезонья команду Романа Григорчука по разным причинам могут покинуть 10-12 футболистов, среди которых будут и легионеры.

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра не опроверг эту информацию.

«Да это возможно. Однако все конкретные решения будут приниматься после 25 мая (в этот день «Черноморец» будет принимать в Одессе «Днепр-1»). Могу только подтвердить информацию о двоих футболистах – Максиме Брагару и Илье Путре. Первый из них переходит в киевское «Динамо», а второй в черкасский ЛНЗ», – сказал Мисюра.

Ранее полузащитник «Черноморца» Орест Кузык прокомментировал свой возможный переход во львовские «Карпаты».