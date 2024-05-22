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Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 23:45 |
426
0

Стало известно, сколько футболистов может покинуть Черноморец

Одесситы могут потерять большое количество игроков  

22 мая 2024, 23:45 |
426
0
Стало известно, сколько футболистов может покинуть Черноморец
ФК Черноморец

В концовке нынешнего сезона идет немало разговоров о будущем одесского «Черноморца».

Sport.ua стало известно, что в период межсезонья команду Романа Григорчука по разным причинам могут покинуть 10-12 футболистов, среди которых будут и легионеры.

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра не опроверг эту информацию.

«Да это возможно. Однако все конкретные решения будут приниматься после 25 мая (в этот день «Черноморец» будет принимать в Одессе «Днепр-1»). Могу только подтвердить информацию о двоих футболистах – Максиме Брагару и Илье Путре. Первый из них переходит в киевское «Динамо», а второй в черкасский ЛНЗ», – сказал Мисюра.

Ранее полузащитник «Черноморца» Орест Кузык прокомментировал свой возможный переход во львовские «Карпаты».

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Анатолий Мисюра Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Брагару Илья Путря инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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