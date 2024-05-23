В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Минай».

Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 30-го тура «Кривбасс» занимает 3 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 54 очка. «Минай» занимает 15 строчку, сыграв 29 матчей и набрав 25 очков.

Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.