Украина. Премьер лига23 мая 2024, 21:13 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Минай
25 мая в 15:30 состоится матч 30-го тура УПЛ
23 мая 2024, 21:13 |
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В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Минай».
Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 15:30.
К началу 30-го тура «Кривбасс» занимает 3 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 54 очка. «Минай» занимает 15 строчку, сыграв 29 матчей и набрав 25 очков.
Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.
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