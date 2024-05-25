АХМЕТОВ: «Шахтер ко дню рождения пополнил коллекцию трофеев»

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил донецкий клуб по случаю 88-летия:

– Уважаемые болельщики! Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с днем рождения футбольного клуба «Шахтер»! 88 лет – это большая и славная история. История команды, история побед, история многих поколений людей, которые одерживали эти победы, а их у «Шахтера» уже 44. Это очень достойная цифра. В этом году ко дню рождения клуба мы пополнили нашу коллекцию трофеев – выиграли чемпионат и Кубок Украины. Я также очень рад, что документальный фильм о «Шахтере» получил престижную премию Sports Emmy Awards. Это значит, что историю и борьбу нашего клуба во время войны увидел весь мир. И это еще одна наша победа.

На каждом матче в этом году присутствовали военные, защитники Украины. Мы аплодировали им, когда они выходили на поле, – за их мужество, за их подвиг, за их героизм. Мы аплодируем и говорим им огромное спасибо каждый день – за то, что защищают нашу страну и жизнь каждого украинца. Я очень надеюсь, что игра и победы Шахтера дарят им радость и поддержку в это сложное время.

Но помогать Украине и украинским мы будем не только своей игрой. Клуб помогает фронту, поддерживает раненых бойцов и мирных украинцев, пострадавших в результате боевых действий. «Шахтер» провел благотворительные матчи в поддержку Украины в Лондоне и Токио – для нас это возможность не только собрать средства для помощи украинцам, но еще раз громко сказать миру о необходимости быть солидарными с Украиной в нашей борьбе с агрессором. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы приблизить победу Украины и долгожданный, справедливый мир.

Говоря о клубе, мы должны помнить, что «Шахтер» – это не только первая команда. Это и наши ветераны, все 88 лет писавшие историю клуба. Это и наши сотрудники, которые работали в клубе в прошлом и продолжают работать во благо клуба сейчас. Это Академия, воспитанники которой сегодня являются основой «Шахтера» и сборной Украины, которым аплодируют на лучших стадионах Европы. Это наша женская команда, достойно представляющая клуб в Высшей лиге чемпионата Украины. В этом году мы создали команду для военных – «Шахтер Стальные». Теперь они неотъемлемой частью нашего клуба. Мы вместе преодолеваем все трудности, вместе делим горечь поражений и вместе радуемся победам. Потому что мы большая семья «Шахтера».

В день рождения «Шахтера» я хочу пожелать каждому из вас и клубу побед. Пусть это будут красивые победы, яркие победы, важные победы, которые будут вдохновлять нас, болельщиков «Шахтера» и всех украинцев, прославляющих наш клуб и Украину во всем мире. Мы играем для вас, и все наши победы и трофеи мы посвящали и посвящать вам – нашим болельщикам, нашим военным, защитникам и защитницам Украины, благодаря которым мы можем играть в футбол даже во время войны.