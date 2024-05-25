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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 03:45 | Обновлено 25 мая 2024, 04:20
63
0

УПЛ поздравила донецкий Шахтер с 88-летием

Горняки – самый титулованный клуб в новейшей истории Украины

25 мая 2024, 03:45 | Обновлено 25 мая 2024, 04:20
63
0
УПЛ поздравила донецкий Шахтер с 88-летием
УПЛ

Футбольный клуб Шахтер Донецк отмечает День рождения.

В УПЛ поздравили горняков:

24 мая футбольному клубу Шахтер исполняется 88 лет. Украинский футбол невозможно представить без этого клуба: только за последние 22 года горняки выиграли 15 чемпионатов Украины! Сегодня Шахтер – самый титулованный клуб в новейшей истории Украины. Вместе с тем и единственный, кому удалось выиграть европейский титул – Кубок УЕФА в 2009 году.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулся клуб за последние 10 лет, Шахтер продолжает демонстрировать высокий класс как на футбольном поле, так и в спортивном менеджменте. Все украинское футбольное сообщество так же сильно, как и вы, мечтает о скорейшем возвращении Донецка в Украину, чтобы матчи Украинской Премьер-лиги и европейских клубных футбольных соревнований снова принимала Донбасс Арена.

Желаем воплощения как этой мечты, так и всех ваших планов, яркой и зрелищной игры, спортивных успехов и побед!

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Шахтер Донецк день рождения Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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