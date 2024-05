Калинина не сумела выйти в финал турнира в Страсбурге, проиграв Коллинс

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) не сумела пробиться в финал грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В полуфинальном противостоянии украинка в двух сетах уступила 12-й ракетке мира Даниэль Коллинс (США).

WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) [3] – 6:7 (3:7), 2:6

Это была 5-я встреча соперниц. Калинина проиграла 2-й очный поединок.

В финале 500-тысячника во Франции Коллинс сыграет против 4-й сеяной и своей соотечественницы Мэдисон Киз (WTA 16), которая ранее выбила Людмилу Самсонову.

За последние 24 матча Даниэль одержала 22 победы. Дважды представительница США проиграла Арине Соболенко.

Для Калининой это был второй матч за 1 день. В 1/4 финала Ангелина переиграла Маркету Вондроушову.

