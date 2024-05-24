Калинина в волевом стиле обыграла шестую ракетку мира в Страсбурге
Ангелина в трех сетах разобралась с Маркетой Вондроушовой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжила победное выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).
В матче 1/4 финала украинка с камбэком переиграла чемпионку Уимблдона чешку Маркету Вондроушову (№6 WTA).
Страсбург. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 6:3, 6:2
Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.
Ангелина сыграла 15-й матч против соперницы из топ-10 и выиграла в пятый раз.
В следующем раунде Калинина сыграет с американкой Даниэль Коллинс (№12 WTA), посеянной под третьим номером.
Ранее турнир покинула действующая чемпионка Элина Свитолина.
Reaching her 5th career semifinal in EPIC fashion 🧙@angie_kalinina comes from a set down to oust the top seed Vondrousova and will face Collins for a place in the final later today!#IS24 pic.twitter.com/UQUfwB3746— wta (@WTA) May 24, 2024
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Але Маркета в цьому році залишається вкрай нестабільною, тож у повній мірі доброчинністю скористатися не змогла. Та, мабуть, перед стартом парижського мейджору не особливо й намагалася. В Ангеліни запити значно скромніші, мейджори не в пріоритеті, тож цілком логічним буде боротися в Страсбурзі до кінця. Рівень гри дозволяє.