Калинина в волевом стиле обыграла шестую ракетку мира в Страсбурге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжила победное выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче 1/4 финала украинка с камбэком переиграла чемпионку Уимблдона чешку Маркету Вондроушову (№6 WTA).

Страсбург. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 6:3, 6:2

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.

Ангелина сыграла 15-й матч против соперницы из топ-10 и выиграла в пятый раз.

В следующем раунде Калинина сыграет с американкой Даниэль Коллинс (№12 WTA), посеянной под третьим номером.

Ранее турнир покинула действующая чемпионка Элина Свитолина.

Reaching her 5th career semifinal in EPIC fashion 🧙@angie_kalinina comes from a set down to oust the top seed Vondrousova and will face Collins for a place in the final later today!#IS24 pic.twitter.com/UQUfwB3746