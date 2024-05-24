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  4. Калинина в волевом стиле обыграла шестую ракетку мира в Страсбурге
WTA
24 мая 2024, 14:13 | Обновлено 24 мая 2024, 14:48
2408
8

Калинина в волевом стиле обыграла шестую ракетку мира в Страсбурге

Ангелина в трех сетах разобралась с Маркетой Вондроушовой

24 мая 2024, 14:13 | Обновлено 24 мая 2024, 14:48
2408
8
Калинина в волевом стиле обыграла шестую ракетку мира в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжила победное выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче 1/4 финала украинка с камбэком переиграла чемпионку Уимблдона чешку Маркету Вондроушову (№6 WTA).

Страсбург. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 6:3, 6:2

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.

Ангелина сыграла 15-й матч против соперницы из топ-10 и выиграла в пятый раз.

В следующем раунде Калинина сыграет с американкой Даниэль Коллинс (№12 WTA), посеянной под третьим номером.

Ранее турнир покинула действующая чемпионка Элина Свитолина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Теніс показаний хорошого рівня, але зовсім Ангеліна себе не любить. Гру, яка складалася як легка прогулянка, кількома безглуздими помилками в п`ятому геймі перетворила на традиційне для себе трисетове ходіння по муках. Суперниця практично не пручається? Неодмінно потрібно їй допомогти, повернути в гру, додати віри в себе...
Але Маркета в цьому році залишається вкрай нестабільною, тож у повній мірі доброчинністю скористатися не змогла. Та, мабуть, перед стартом парижського мейджору не особливо й намагалася. В Ангеліни запити значно скромніші, мейджори не в пріоритеті, тож цілком логічним буде боротися в Страсбурзі до кінця. Рівень гри дозволяє.
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+7
introvert
Уявляю, як зараз Маркета зла на Ангеліну. Чешка хотіла зіграти в економ-режимі, виходила на корт з розрахунком брати матч, якщо суперниця не особливо пручатиметься, і зливати гру, якщо та проявить впертість. Але Ангеліна своїм незрозумілим провалом за рахунку 4-0 поламала їй усі плани і затягнула в свій улюблений марафон. Та ще й всі ці сили витрачені впусту)
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+5
C.Пеклов
 Геля молодець!Після тупо програного1 сету, Геля нарешті стала вмикати голову і бити туди.де немає суперниці,й нарешті в 3 сеті пішла 1 подача і грати Гелі стало легше.З Колінз змагатися буде важко,2 матчі поспіль в один день,,але зіграти в своє задоволення можна..
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+4
Stanislav Matusevych
Несподівана перемога, особливо цінна тим, що здобута з позиції сили. І якби не було такої кількості помилок у простих завершеннях атаки, справу було б зроблено у двох сетах, що допомогло б в умовах двох матчів за день. Правда, проти Коллінз, яка зараз грає на рівні світових топів, все одно шансів було б мінімум. Як би там не було, Ангеліна швидко повертається в топ-50, звідки випала після Риму. І далі у сезоні захищати небагато очок, тож можна спробувати повернутися до топ-30. Головне зараз - не загнати себе тут у Страсбурзі, як у минулорічному Римі. Можливо, є сенс навіть знятися прямо зараз. Все-таки РГ стартує вже у неділю.
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+3
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Leonidas B
А Гелі вже грати у неділю перший раунд Ролан Гарросу с Осоріо.
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+1
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