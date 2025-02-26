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  4. Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 февраля 2025, 16:29 |
194
0

Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Мериде

26 февраля 2025, 16:29 |
194
0
Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

26 февраля украинская теннисистка Ангелина Калиина (WTA 52) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 121). Поединок пройдет 1-м запуском на Akron Stadium. Ориентировочное время начала игры – 22:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния в четвертьфинале встретится либо с Паулой Бадосой, либо с Жаклин Кристиан.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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