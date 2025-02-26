Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 февраля украинская теннисистка Ангелина Калиина (WTA 52) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 121). Поединок пройдет 1-м запуском на Akron Stadium. Ориентировочное время начала игры – 22:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния в четвертьфинале встретится либо с Паулой Бадосой, либо с Жаклин Кристиан.

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