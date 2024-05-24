Стала известна первая финалистка на турнире в Страсбурге

24 мая состоялся первый матч 1/2 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).

Четвертая сеяная американка Мэдисон Киз (№16 WTA) в двух сетах переиграла пятый номер посева Людмилу Самсонову (№19 WTA). Матч несколько раз приостанавливали из-за дождя.

Страсбург. 1/2 финала

Мэдисон Киз (США) – Людмила Самсонова – 6:1, 6:3

Теннисистки сыграли в пятый раз, американка выиграла четвертую очную встречу.

В финале Мэдисон сразится против Ангелины Калининой (№56 WTA) или Даниэль Коллинс (№12 WTA).