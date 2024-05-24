WTA24 мая 2024, 19:15 |
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Стала известна первая финалистка на турнире в Страсбурге
Мэдисон Киз уверенно разобралась с Людмилой Самсоновой
24 мая 2024, 19:15 |
306
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24 мая состоялся первый матч 1/2 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).
Четвертая сеяная американка Мэдисон Киз (№16 WTA) в двух сетах переиграла пятый номер посева Людмилу Самсонову (№19 WTA). Матч несколько раз приостанавливали из-за дождя.
Страсбург. 1/2 финала
Мэдисон Киз (США) – Людмила Самсонова – 6:1, 6:3
Теннисистки сыграли в пятый раз, американка выиграла четвертую очную встречу.
В финале Мэдисон сразится против Ангелины Калининой (№56 WTA) или Даниэль Коллинс (№12 WTA).
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