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WTA
24 мая 2024, 19:15 |
306
0

Стала известна первая финалистка на турнире в Страсбурге

Мэдисон Киз уверенно разобралась с Людмилой Самсоновой

24 мая 2024, 19:15 |
306
0
Стала известна первая финалистка на турнире в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

24 мая состоялся первый матч 1/2 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).

Четвертая сеяная американка Мэдисон Киз (№16 WTA) в двух сетах переиграла пятый номер посева Людмилу Самсонову (№19 WTA). Матч несколько раз приостанавливали из-за дождя.

Страсбург. 1/2 финала
Мэдисон Киз (США) – Людмила Самсонова – 6:1, 6:3

Теннисистки сыграли в пятый раз, американка выиграла четвертую очную встречу.

В финале Мэдисон сразится против Ангелины Калининой (№56 WTA) или Даниэль Коллинс (№12 WTA).

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Мэдисон Киз WTA Страсбург Людмила Самсонова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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