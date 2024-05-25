Испания25 мая 2024, 06:23 | Обновлено 25 мая 2024, 06:51
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Список бомбардиров в Испании. Довбик опережает Серлота на один мяч
Украинский форвард Жироны забив за сезон Ла Лиги 24 гола
25 мая 2024, 06:23 | Обновлено 25 мая 2024, 06:51
1652
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Вечером 24 мая Жирона в последнем 38-м туре чемпионата Испании разгромила Гранаду (7:0).
Хет-триком отметился Артем Довбик, а Виктор Цыганков оформил дубль плюс ассист.
В борьбе за Трофей Пичичи Артем Довбик забил на один гол больше (24), чем у Александра Серлота из «Вильярреала» (23).
У Жироны сезон Ла Лиги закончен, а «Вильярреал» проведет матч последнего тура в Памплоне против Осасуны.
Трофей Пичичи. Лучшие бомбардиры сезона Ла Лиги
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