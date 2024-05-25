Список бомбардиров в Испании. Довбик опережает Серлота на один мяч

Вечером 24 мая Жирона в последнем 38-м туре чемпионата Испании разгромила Гранаду (7:0).

Хет-триком отметился Артем Довбик, а Виктор Цыганков оформил дубль плюс ассист.

В борьбе за Трофей Пичичи Артем Довбик забил на один гол больше (24), чем у Александра Серлота из «Вильярреала» (23).

У Жироны сезон Ла Лиги закончен, а «Вильярреал» проведет матч последнего тура в Памплоне против Осасуны.

Трофей Пичичи. Лучшие бомбардиры сезона Ла Лиги