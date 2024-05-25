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Испания
25 мая 2024, 06:23 | Обновлено 25 мая 2024, 06:51
1652
0

Список бомбардиров в Испании. Довбик опережает Серлота на один мяч

Украинский форвард Жироны забив за сезон Ла Лиги 24 гола

25 мая 2024, 06:23 | Обновлено 25 мая 2024, 06:51
1652
0
Список бомбардиров в Испании. Довбик опережает Серлота на один мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 24 мая Жирона в последнем 38-м туре чемпионата Испании разгромила Гранаду (7:0).

Хет-триком отметился Артем Довбик, а Виктор Цыганков оформил дубль плюс ассист.

В борьбе за Трофей Пичичи Артем Довбик забил на один гол больше (24), чем у Александра Серлота из «Вильярреала» (23).

У Жироны сезон Ла Лиги закончен, а «Вильярреал» проведет матч последнего тура в Памплоне против Осасуны.

Трофей Пичичи. Лучшие бомбардиры сезона Ла Лиги

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Жирона Гранада чемпионат Испании по футболу лучший бомбардир Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Трофей Пичичи Александер Серлот Вильярреал бомбардиры
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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