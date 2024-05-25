Испания25 мая 2024, 04:59 | Обновлено 25 мая 2024, 05:27
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ВИДЕО. Цыганков оригинально отпраздновал забитый гол за Жирону
Цыганков оформил дубль и ассист в матче 38-го тура с Гранадой
25 мая 2024, 04:59 | Обновлено 25 мая 2024, 05:27
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Вечером 24 мая Жирона в последнем 38-м туре чемпионата Испании разгромила Гранаду (7:0).
Хет-триком отметился Артем Довбик, а Виктор Цыганков оформил дубль плюс ассист.
Виктор Цыганков оригинально отпраздновал забитый гол на 33-й минуте – украинец подбежал к зрителям и зажег световой меч.
На 56-й минуте Виктор был заменен, вместо него на поле вышел Кристиан Стуани.
ВИДЕО. Цыганков оригинально отпраздновал забитый гол за Жирону
May the 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 be with you. pic.twitter.com/WuZnJkuwMv— LALIGA English (@LaLigaEN) May 24, 2024
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