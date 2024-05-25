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Испания
25 мая 2024, 04:59 | Обновлено 25 мая 2024, 05:27
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0

ВИДЕО. Цыганков оригинально отпраздновал забитый гол за Жирону

Цыганков оформил дубль и ассист в матче 38-го тура с Гранадой

25 мая 2024, 04:59 | Обновлено 25 мая 2024, 05:27
90
0
ВИДЕО. Цыганков оригинально отпраздновал забитый гол за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 мая Жирона в последнем 38-м туре чемпионата Испании разгромила Гранаду (7:0).

Хет-триком отметился Артем Довбик, а Виктор Цыганков оформил дубль плюс ассист.

Виктор Цыганков оригинально отпраздновал забитый гол на 33-й минуте – украинец подбежал к зрителям и зажег световой меч.

На 56-й минуте Виктор был заменен, вместо него на поле вышел Кристиан Стуани.

ВИДЕО. Цыганков оригинально отпраздновал забитый гол за Жирону

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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