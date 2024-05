Вечером 24 мая Жирона в последнем 38-м туре чемпионата Испании разгромила Гранаду (7:0).

Хет-триком отметился Артем Довбик, а Виктор Цыганков оформил дубль плюс ассист.

Виктор Цыганков оригинально отпраздновал забитый гол на 33-й минуте – украинец подбежал к зрителям и зажег световой меч.

На 56-й минуте Виктор был заменен, вместо него на поле вышел Кристиан Стуани.

ВИДЕО. Цыганков оригинально отпраздновал забитый гол за Жирону

May the 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 be with you. pic.twitter.com/WuZnJkuwMv