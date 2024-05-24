Дженоа с голом Малиновского обыграла команду-сенсацию в 38-м туре Серии А

24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Серии А 2023/24 между командами «Дженоа» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «грифонов».

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский впервые с февраля 2024 года вышел в стартовом составе.

На 13-й украинец открыл счет в поединке. Для Малиновского этот гол стал четвертым в чемпионате Италии 23/24.

Руслан провел на поле 62 минуты, после чего был заменен на Кевина Стротмана.

Второй мяч для хозяев поля забил Витинья.

Благодаря этой победе «Дженоа» закрепила за собой 11-е место в таблице Серии А с 49 очками. «Болонья» с 68 пунктами опустилась на 4-ю позицию и рискует стать 5-й по окончанию чемпионата, поскольку у «Аталанты» с 66 баллами еще две игры в запасе.

Серия А 2023/24. 38-й тур. 24 мая

Дженоа – Болонья – 2:0

Голы: Малиновский, 13, Витинья, 59