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Дженоа
24.05.2024 21:45 – FT 2 : 0
Болонья
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Италия
24 мая 2024, 23:42 | Обновлено 25 мая 2024, 00:00
1731
3

Дженоа с голом Малиновского обыграла команду-сенсацию в 38-м туре Серии А

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «грифонов», Руслан провел 63 минуты на поле

24 мая 2024, 23:42 | Обновлено 25 мая 2024, 00:00
1731
3
Дженоа с голом Малиновского обыграла команду-сенсацию в 38-м туре Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Серии А 2023/24 между командами «Дженоа» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «грифонов».

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский впервые с февраля 2024 года вышел в стартовом составе.

На 13-й украинец открыл счет в поединке. Для Малиновского этот гол стал четвертым в чемпионате Италии 23/24.

Руслан провел на поле 62 минуты, после чего был заменен на Кевина Стротмана.

Второй мяч для хозяев поля забил Витинья.

Благодаря этой победе «Дженоа» закрепила за собой 11-е место в таблице Серии А с 49 очками. «Болонья» с 68 пунктами опустилась на 4-ю позицию и рискует стать 5-й по окончанию чемпионата, поскольку у «Аталанты» с 66 баллами еще две игры в запасе.

Серия А 2023/24. 38-й тур. 24 мая

Дженоа – Болонья – 2:0

Голы: Малиновский, 13, Витинья, 59

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Руслан Малиновский Дженоа Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Octopus
Ну теперь Аталанта просто обязана взять бронзу. Слив ради Ромы в ЛЧ будет выглядеть по меньшей мере странно и глупо. Заодно помогут Динамо, насколько я понял.
5-е место для Мотты будет вполне закономерно, учитывая то, что Ювентус в личных встречах Болонья так и не обыграла.
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+2
Mac_Gyver
Глянул в таблицу. Малиновский играет за Аталанту даже будучи в Дженоа.
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0
Octopus
Неоднозначный сезон для Малиновского. С одной стороны он не так много играл из-за травм и плохих физических кондиций после Марселя, но 11 место по минутам все же наиграл, добавил уверенности игрокам только вышедшим в Серию А. Дженоа с Малиновским  прибавило, это однозначно, поэтому его контракт был выкуплен, не за красивые глаза и и не за прошлое в Аталанте, именно за тот высокий уровень единоборств, который он может предложить в центре поля. 
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0
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