Дженоа с голом Малиновского обыграла команду-сенсацию в 38-м туре Серии А
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «грифонов», Руслан провел 63 минуты на поле
24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Серии А 2023/24 между командами «Дженоа» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «грифонов».
Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский впервые с февраля 2024 года вышел в стартовом составе.
На 13-й украинец открыл счет в поединке. Для Малиновского этот гол стал четвертым в чемпионате Италии 23/24.
Руслан провел на поле 62 минуты, после чего был заменен на Кевина Стротмана.
Второй мяч для хозяев поля забил Витинья.
Благодаря этой победе «Дженоа» закрепила за собой 11-е место в таблице Серии А с 49 очками. «Болонья» с 68 пунктами опустилась на 4-ю позицию и рискует стать 5-й по окончанию чемпионата, поскольку у «Аталанты» с 66 баллами еще две игры в запасе.
Серия А 2023/24. 38-й тур. 24 мая
Дженоа – Болонья – 2:0
Голы: Малиновский, 13, Витинья, 59
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