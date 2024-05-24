Италия24 мая 2024, 21:40 | Обновлено 24 мая 2024, 21:44
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Дженоа – Болонья. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матче последнего 38-го тура Серии А 2023/24
24 мая 2024, 21:40 | Обновлено 24 мая 2024, 21:44
84
0
24 мая состоится матч последнего 38-го тура Серии А 2023/24 между командами «Дженоа» и «Болонья».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды.
Дженоа – Болонья. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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