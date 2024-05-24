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Чемпионат Италии
Дженоа
24.05.2024 21:45 – 10 0 : 0
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 мая 2024, 21:40 | Обновлено 24 мая 2024, 21:44
84
0

Дженоа – Болонья. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матче последнего 38-го тура Серии А 2023/24

24 мая 2024, 21:40 | Обновлено 24 мая 2024, 21:44
84
0
Дженоа – Болонья. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

24 мая состоится матч последнего 38-го тура Серии А 2023/24 между командами «Дженоа» и «Болонья».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды.

Дженоа – Болонья. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Руслан Малиновский Дженоа Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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