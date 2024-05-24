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Италия
24 мая 2024, 21:05 | Обновлено 24 мая 2024, 21:53
761
0

Игрок сборной Украины полностью восстановился и выйдет в старте в Италии

Руслан Малиновский начнет матч «Дженоа» против «Болоньи» с первых минут

24 мая 2024, 21:05 | Обновлено 24 мая 2024, 21:53
761
0
Игрок сборной Украины полностью восстановился и выйдет в старте в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

24 мая состоится матч последнего 38-го тура Серии А 2023/24 между командами «Дженоа» и «Болонья».

Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды.

Видимо, украинец полностью восстановился от травмы. В прошлом туре Руслан вышел на поле только на 81-й минуте игры против «Ромы».

Стартовые составы на матч Дженоа – Болонья

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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