Игрок сборной Украины полностью восстановился и выйдет в старте в Италии
Руслан Малиновский начнет матч «Дженоа» против «Болоньи» с первых минут
24 мая состоится матч последнего 38-го тура Серии А 2023/24 между командами «Дженоа» и «Болонья».
Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды.
Видимо, украинец полностью восстановился от травмы. В прошлом туре Руслан вышел на поле только на 81-й минуте игры против «Ромы».
Стартовые составы на матч Дженоа – Болонья
⤵️ STARTING XI #GenoaBologna pic.twitter.com/mOflFK8DzI— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 24, 2024
🔔 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 🔔— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) May 24, 2024
Gli 1️⃣1️⃣ titolari per #GenoaBologna 💪#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/HnVqch6OiS
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