Игрок сборной Украины полностью восстановился и выйдет в старте в Италии

24 мая состоится матч последнего 38-го тура Серии А 2023/24 между командами «Дженоа» и «Болонья».

Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды.

Видимо, украинец полностью восстановился от травмы. В прошлом туре Руслан вышел на поле только на 81-й минуте игры против «Ромы».

Стартовые составы на матч Дженоа – Болонья