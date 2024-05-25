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24.05.2024 21:45 – FT 2 : 0
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25 мая 2024, 04:45 | Обновлено 25 мая 2024, 05:15
86
0

Дженоа – Болонья – 2:0. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча последнего 38-го тура Серии А

25 мая 2024, 04:45 | Обновлено 25 мая 2024, 05:15
86
0
Дженоа – Болонья – 2:0. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Болонья» (2:0).

Украинский футболист хозяев поля Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и забил гол на 13-й минуте, 4-й в сезоне Серии A. Руслан провел на поле 62 минуты, после чего был заменен. У хозяев поля также отличился Витинья.

«Дженоа» занимает 11-е место (49 очков). «Болонья» с 68 пунктами пока что идет на 4-й позиции, имея в кармане путевку в Лигу чемпионов.

Серия. 38-й тур. 24 мая

Дженоа – Болонья – 2:0

Голы: Малиновский, 13, Витинья, 59

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Дженоа).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Дженоа).
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Дженоа Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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