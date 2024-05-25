Вечером 24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Болонья» (2:0).

Украинский футболист хозяев поля Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и забил гол на 13-й минуте, 4-й в сезоне Серии A. Руслан провел на поле 62 минуты, после чего был заменен. У хозяев поля также отличился Витинья.

«Дженоа» занимает 11-е место (49 очков). «Болонья» с 68 пунктами пока что идет на 4-й позиции, имея в кармане путевку в Лигу чемпионов.

Серия. 38-й тур. 24 мая

Дженоа – Болонья – 2:0

Голы: Малиновский, 13, Витинья, 59

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