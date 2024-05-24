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  4. ВИДЕО. Дальний выстрел! Малиновский забил за Дженоа в последнем туре сезона
Италия
24 мая 2024, 22:10 | Обновлено 24 мая 2024, 22:25
4151
6

ВИДЕО. Дальний выстрел! Малиновский забил за Дженоа в последнем туре сезона

Руслан отличился в поединке 38-го тура Серии А против Болоньи

24 мая 2024, 22:10 | Обновлено 24 мая 2024, 22:25
4151
6
ВИДЕО. Дальний выстрел! Малиновский забил за Дженоа в последнем туре сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

24 мая состоится матч последнего 38-го тура Серии А 2023/24 между командами «Дженоа» и «Болонья».

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Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды.

На 13-й минуте украинец отличился забитым мячом.

Малиновский оформил гол впервые с 11 февраля. Тогда он в последний раз выходил в стартовом составе «Дженоа», а с марта Руслан восстанавливался после травмы бицепса левого бедра.

В сезоне 2023/24 Малиновский забил уже 4 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах

❗️ ВИДЕО. Дальний выстрел! Малиновский забил за Дженоа в последнем туре сезона

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видео голов и обзор Руслан Малиновский Дженоа Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Octopus
Помогает Аталанте взять бронзу.
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+1
fedd1979
Який дальній? Що ви плетете?
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+1
naverland
С возвращением после травмы 
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0
Serhii P.
статистика просто дно
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-3
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