ВИДЕО. Дальний выстрел! Малиновский забил за Дженоа в последнем туре сезона
Руслан отличился в поединке 38-го тура Серии А против Болоньи
24 мая состоится матч последнего 38-го тура Серии А 2023/24 между командами «Дженоа» и «Болонья».
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Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды.
На 13-й минуте украинец отличился забитым мячом.
Малиновский оформил гол впервые с 11 февраля. Тогда он в последний раз выходил в стартовом составе «Дженоа», а с марта Руслан восстанавливался после травмы бицепса левого бедра.
В сезоне 2023/24 Малиновский забил уже 4 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах
❗️ ВИДЕО. Дальний выстрел! Малиновский забил за Дженоа в последнем туре сезона
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