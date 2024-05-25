Дулуб провел итоговую встречу с руководством черкасского ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, по завершении поединка 30-го тура чемпионата УПЛ с «Ворсклой» (1:0) состоялась встреча главного тренера ЛНЗ Олега Дулуба с руководством черкасского клуба.

По информации нашего источника, белорусский специалист, у которого 30 июня истекает срок контракта, хотел услышать, рассчитывают ли на него в новом сезоне. Клубное руководство решило взять неделю на обдумывание этого кадрового вопроса.

Пока неизвестно, когда черкасские футболисты вернутся из отпуска и где будут готовиться к новому чемпионату.

ЛНЗ занял седьмое место в чемпионате УПЛ, хотя когда Олег Дулуб возглавил команду в начале сезона, она находилась на «дне» турнирной таблицы.