Олег ДУЛУБ: «О таком финише в УПЛ можно было только мечтать»

Заключительный, 30-й тур чемпионата УПЛ начался сегодня поединком в Черкассах футболистов ЛНЗ и «Ворсклы». Хозяева взяли верх (1:0) и могут записать себе текущий сезон в актив, финишировав седьмыми.

Главный тренер черкащан Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями под противостоянием с полтавчанами:

«На такие поединки, как отчетный, когда уже решены турнирные задачи, очень сложно настроить подопечных играть через не могу. Хотя футболисты ЛНЗ как раз и отличались в этом сезоне максимальной мотивацией. Все же, обошлось, видимо, помог быстро забитый гол, что позволило контролировать ход событий на поле действуя по счету. Не практикой кого-то выделять среди подопечных, но, кажется, мы нашли новое амплуа для полузащитника Геннадия Пасича, который снова с лучшей стороны проявил себя в роли крайнего защитника.

Несколько нервной выдалась концовка поединка, когда гости приложили усилия, чтобы спастись от поражения. Отразить натиск было нелегко, хотя до голевых моментов у наших ворот дело не доходило. Радует, что черкащане отпраздновали три победы подряд. О таких финишный спурт можно было только мечтать».

Напомним, что Тилль прямым ударом с углового принес ЛНЗ победу в последнем туре УПЛ над «Ворсклой».