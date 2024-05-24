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  4. Олег ДУЛУБ: «О таком финише в УПЛ можно было только мечтать»
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 21:23 |
798
0

Олег ДУЛУБ: «О таком финише в УПЛ можно было только мечтать»

Главный тренер ЛНЗ рассказал о победе над полтавчанами

24 мая 2024, 21:23 |
798
0
Олег ДУЛУБ: «О таком финише в УПЛ можно было только мечтать»
ЛНЗ. Олег Дулуб

Заключительный, 30-й тур чемпионата УПЛ начался сегодня поединком в Черкассах футболистов ЛНЗ и «Ворсклы». Хозяева взяли верх (1:0) и могут записать себе текущий сезон в актив, финишировав седьмыми.

Главный тренер черкащан Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями под противостоянием с полтавчанами:

«На такие поединки, как отчетный, когда уже решены турнирные задачи, очень сложно настроить подопечных играть через не могу. Хотя футболисты ЛНЗ как раз и отличались в этом сезоне максимальной мотивацией. Все же, обошлось, видимо, помог быстро забитый гол, что позволило контролировать ход событий на поле действуя по счету. Не практикой кого-то выделять среди подопечных, но, кажется, мы нашли новое амплуа для полузащитника Геннадия Пасича, который снова с лучшей стороны проявил себя в роли крайнего защитника.

Несколько нервной выдалась концовка поединка, когда гости приложили усилия, чтобы спастись от поражения. Отразить натиск было нелегко, хотя до голевых моментов у наших ворот дело не доходило. Радует, что черкащане отпраздновали три победы подряд. О таких финишный спурт можно было только мечтать».

Напомним, что Тилль прямым ударом с углового принес ЛНЗ победу в последнем туре УПЛ над «Ворсклой».

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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы Ворскла Полтава ЛНЗ - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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