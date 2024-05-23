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  4. Герой финала Лиги Европы 2023/24 сделал то, чего не было уже 49 лет
Лига Европы
23 мая 2024, 04:50 |
1009
0

Герой финала Лиги Европы 2023/24 сделал то, чего не было уже 49 лет

Адемола Лукман стал первым игроком с 1975 года, который забил 3 мяча в финале еврокубка

23 мая 2024, 04:50 |
1009
0
Герой финала Лиги Европы 2023/24 сделал то, чего не было уже 49 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

Хет-трик в этом поединке оформил Адемола Лукман. Форвард бергамасков был признан лучшим игроком противостояния.

Лукман стал первым футболистом в финале еврокубков в XXI веке, который забил 3 мяча.

Это шестой случай, когда в финале еврокубкового турнира игрок сделал хет-трик. В последний раз это удавалось Юппу Хайнкесу из «Боруссии» М, который трижды поразил ворота «Твенте» во втором финальном матче Кубка УЕФА 1975 года (0:0, 5:1).

Хет-трик Лукмана в видеообзоре матча Аталанта – Байер (3:0)

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Адемола Лукман хет-трик Лига Европы Аталанта Байер Аталанта - Байер рекорд
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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