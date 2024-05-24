Клуб «Днепр-1» ведет подготовку к последнему матчу сезона УПЛ.

Днепряне готовятся к матчу с Черноморцем, который пройдет 25 мая в 15:30.

Команда Юрия Максимова может попасть в Лигу конференций, если закончит сезон в топ-5 УПЛ.

ВИДЕО. Днепр-1 ведет подготовку к последнему матчу сезона