Украина. Премьер лига24 мая 2024, 04:59 | Обновлено 24 мая 2024, 05:12
86
0
ВИДЕО. Днепр-1 ведет подготовку к последнему матчу сезона
Днепряне готовятся к матчу с Черноморцем, который пройдет 25 мая в 15:30
24 мая 2024, 04:59 | Обновлено 24 мая 2024, 05:12
86
0
Клуб «Днепр-1» ведет подготовку к последнему матчу сезона УПЛ.
Днепряне готовятся к матчу с Черноморцем, который пройдет 25 мая в 15:30.
Команда Юрия Максимова может попасть в Лигу конференций, если закончит сезон в топ-5 УПЛ.
ВИДЕО. Днепр-1 ведет подготовку к последнему матчу сезона
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