Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Днепр-1 ведет подготовку к последнему матчу сезона
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 04:59 | Обновлено 24 мая 2024, 05:12
86
0

ВИДЕО. Днепр-1 ведет подготовку к последнему матчу сезона

Днепряне готовятся к матчу с Черноморцем, который пройдет 25 мая в 15:30

24 мая 2024, 04:59 | Обновлено 24 мая 2024, 05:12
86
0
ВИДЕО. Днепр-1 ведет подготовку к последнему матчу сезона
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» ведет подготовку к последнему матчу сезона УПЛ.

Днепряне готовятся к матчу с Черноморцем, который пройдет 25 мая в 15:30.

Команда Юрия Максимова может попасть в Лигу конференций, если закончит сезон в топ-5 УПЛ.

ВИДЕО. Днепр-1 ведет подготовку к последнему матчу сезона

По теме:
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне поединка с Полесьем
Эмиль МУСТАФАЕВ: «На тренировках все хорошо, а в игре не можем забить»
Зоря хочет продлить контракты с двумя опытными футболистами
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Днепр-1 Черноморец - Днепр-1 видео тренировка
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Бокс | 23 мая 2024, 10:38 6
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»

Эдди Хирн высказался о мегафайте в Эр-Рияде

ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
Футбол | 23 мая 2024, 08:19 3
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри

В бою за титул абсолютного чемпиона мира победил украинский боксер

Фиорентина вырвала победу у Кальяри на 90+12 минуте в перенесенном матче
Футбол | 23.05.2024, 23:49
Фиорентина вырвала победу у Кальяри на 90+12 минуте в перенесенном матче
Фиорентина вырвала победу у Кальяри на 90+12 минуте в перенесенном матче
ЧМ по хоккею. Чехия выбила США, драматичная битва Швеции и Финляндии
Хоккей | 23.05.2024, 23:57
ЧМ по хоккею. Чехия выбила США, драматичная битва Швеции и Финляндии
ЧМ по хоккею. Чехия выбила США, драматичная битва Швеции и Финляндии
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
Бокс | 23.05.2024, 20:09
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
22.05.2024, 07:01 11
Бокс
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
23.05.2024, 15:10 18
Футбол
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
23.05.2024, 19:43
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.05.2024, 09:11 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2024, 09:00 2
Хоккей
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
22.05.2024, 18:47 1
Футбол
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
23.05.2024, 09:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем