ФОТО. Днепр-1 готовится к решающему поединку против Черноморца

25 мая «Днепр-1» проведет заключительный и одновременно решающий матч сезона 2023/24. Днепряне будут играть на выезде против «Черноморца» и должны брать очки, чтобы не зависеть от результатов матчей конкурентов и получить пропуск к еврокубковой квалификации.

В Одессу спортклубовцы отправились накануне вечером поездом и утром прибыли в город на Черном море. На вторую половину дня у команды была запланирована тренировка, которая состоялась на базе одесского клуба. Игроки занимались на том же поле, где за час до этого днепровские юноши завершили свой матч и завоевали бронзовые награды чемпионата U-19.

Разминка, квадраты, держание мяча и удары по воротам – вот традиционное содержание тренировки. После него в отеле команду ожидало теоретическое занятие, а вечер, как всегда, посвящен необходимым индивидуальным медицинским процедурам.

Матч 30-го тура УПЛ между Черноморцем и СК Днепр-1 состоится 25 мая в 15:30.