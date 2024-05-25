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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 07:14 | Обновлено 25 мая 2024, 07:24
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0

ФОТО. Днепр-1 готовится к решающему поединку против Черноморца

Матч 30-го тура УПЛ между Днепром-1 и Черноморцем пройдет 25 мая в 15:30

25 мая 2024, 07:14 | Обновлено 25 мая 2024, 07:24
270
0
ФОТО. Днепр-1 готовится к решающему поединку против Черноморца
СК Днепр-1

25 мая «Днепр-1» проведет заключительный и одновременно решающий матч сезона 2023/24. Днепряне будут играть на выезде против «Черноморца» и должны брать очки, чтобы не зависеть от результатов матчей конкурентов и получить пропуск к еврокубковой квалификации.

В Одессу спортклубовцы отправились накануне вечером поездом и утром прибыли в город на Черном море. На вторую половину дня у команды была запланирована тренировка, которая состоялась на базе одесского клуба. Игроки занимались на том же поле, где за час до этого днепровские юноши завершили свой матч и завоевали бронзовые награды чемпионата U-19.

Разминка, квадраты, держание мяча и удары по воротам – вот традиционное содержание тренировки. После него в отеле команду ожидало теоретическое занятие, а вечер, как всегда, посвящен необходимым индивидуальным медицинским процедурам.

Матч 30-го тура УПЛ между Черноморцем и СК Днепр-1 состоится 25 мая в 15:30.

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Николай Степанюк Источник: СК Днепр-1
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