С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ

Киевское «Динамо» пока что находится среди несеяных во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 по Пути представителей лиг.

Бело-синие могли бы стать сеяными в Q2, если бы «Байер» обыграл «Аталанту» в финале Лиге Европы 2023/24. Однако победили бергамаски со счетом 3:0.

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Тем не менее, «Динамо» все еще может получить посев в Q2 ЛЧ, что улучшит шансы команды на выход в основной раунд ЛЧ или ЛЕ. Это случится, если «Аталанта» финиширует в топ-4 Серии А 2023/24 (на 3-й или 4-й позиции). В этом случае Бенфика попадет вместо Q3 – напрямую в основу ЛЧ.

Если «Динамо» окажется вне посева Q2, то соперниками столичного клуба могут стать «Славия» Прага (Чехия), «РБ Зальцбург» (Австрия) либо вице-чемпион Турции [Гаталасарай или Фенербахче].

В случае попадания в сеяные – киевляне в Q2 ЛЧ сыграют с кем-то из пары: «Партизан» (Сербия), «Лугано» (Швейцария).

В случае выхода в Q3 Лиги чемпионов «Динамо» будет в этом раунде вне посева, однако гарантирует себе минимум попадание в группу Лиги Европы.

Расклады в квалификации Лиги чемпионов