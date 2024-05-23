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  4. С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
Лига чемпионов
23 мая 2024, 15:10 | Обновлено 23 мая 2024, 15:17
4381
5

С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ

Столичному клубу нужен финиш «Аталанты» в топ-4 Серии А 2023/24

23 мая 2024, 15:10 | Обновлено 23 мая 2024, 15:17
4381
5
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» пока что находится среди несеяных во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 по Пути представителей лиг.

Бело-синие могли бы стать сеяными в Q2, если бы «Байер» обыграл «Аталанту» в финале Лиге Европы 2023/24. Однако победили бергамаски со счетом 3:0.

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Тем не менее, «Динамо» все еще может получить посев в Q2 ЛЧ, что улучшит шансы команды на выход в основной раунд ЛЧ или ЛЕ. Это случится, если «Аталанта» финиширует в топ-4 Серии А 2023/24 (на 3-й или 4-й позиции). В этом случае Бенфика попадет вместо Q3 – напрямую в основу ЛЧ.

Если «Динамо» окажется вне посева Q2, то соперниками столичного клуба могут стать «Славия» Прага (Чехия), «РБ Зальцбург» (Австрия) либо вице-чемпион Турции [Гаталасарай или Фенербахче].

В случае попадания в сеяные – киевляне в Q2 ЛЧ сыграют с кем-то из пары: «Партизан» (Сербия), «Лугано» (Швейцария).

В случае выхода в Q3 Лиги чемпионов «Динамо» будет в этом раунде вне посева, однако гарантирует себе минимум попадание в группу Лиги Европы.

Расклады в квалификации Лиги чемпионов

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Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 5
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PUMA
Ну если для ДК станет проблемой пройти (Славию, Зальцбург, Фенербахче ) то о  каком групповом этапе мы говорим? 
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+5
Владислав Антонов
Динамо начебто і на правильному шляху, але шансів в ЛЧ все одно замало. Хочеться вірити в краще.
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+1
Ostap Sweet Cherry
Если Аталанта возьмёт 6 очков  с Торино и Фиорентиной (обе - дома) и наберёт 72 , то она точно обойдёт либо Ювентус, либо Болонью,  для которых потолок 71.
Так пожелаем же Аталанте отдохнуть с Фиорентиной на 0:0.
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0
Bulba_sumkin
С кем бы не сыграло, результата не будет
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0
Лига
Хватит уже позорить Украину в группах Ле с ноунеймами и квалиф Лке, ждем дярявых в группе ЛЧ
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-4
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