Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ
Римский клуб получит путевку в Лигу чемпионов, если Аталанта финиширует 5-й
Италия может быть представлена шестью командами в Лиге чемпионов 2024/25.
в финальном матче Лиги Европы 2023/24 «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» (3:0) благодаря хет-трику Адемолы Лукмана. Это хорошие новости для римской «Ромы».
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6-е место Серии A может попасть в Лигу чемпионов. По итогам 27 туров определено, что 6-й командой в Италии уже точно станет Рома (имеющая перевес в личных встречах над отстающим на 3 очка Лацио).
У Италии будет 6 команд в Лиге чемпионов, если Аталанта финиширует 5-й в Серии А.
Если это произойдет, «Рома» станет шестой итальянской командой в Лиге чемпионов.
Португальская «Бенфика» с украинским голкипером Анатолием Трубиным попадет в основной раунд Лиги чемпионов напрямую в качестве замены обладателя титула Лиги Европы только в том случае, если «Аталанта» финиширует 3-й или 4-й в Серии А.
Если команда из Бергамо закончит на 5-м месте, то титул обладателя ЛЕ не будет считаться вакантным, и Бенфике придется начинать с квалификации Q3 Лиги чемпионов.
Для жеребьевки основного раунда ЛЧ «Барселона» все еще находится в первой корзине. У Леверкузена окончательно подтверждена вторая корзина. Итальянская Рома войдет в корзину 1 и переместит Барселону в корзину 2, если Аталанта финиширует 5-й в Серии А.
У Италии будет 9 команд в еврокубках 2023/24, включая 6 клубов в Лиге Чемпионов, если:
- 🔷 Аталанта финиширует пятой в Серии A
- 🔷 Фиорентина выиграет у Олимпиакоса в финале Лиги конференций
- 🔷 Фиорентина финиширует 8-й или ниже
Чемпионат Италии. Турнирная таблица после 37 туров
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2
|Милан
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3
|Болонья
|37
|18
|14
|5
|54 - 30
|68
|4
|Ювентус
|37
|18
|14
|5
|52 - 31
|68
|5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6
|Рома
|37
|18
|9
|10
|64 - 44
|63
|7
|Лацио
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8
|Фиорентина
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11
|Дженоа
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12
|Монца
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13
|Эллас Верона
|37
|9
|10
|18
|36 - 49
|37
|14
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15
|Кальяри
|37
|8
|12
|17
|40 - 65
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17
|Удинезе
|37
|5
|19
|13
|36 - 53
|34
|18
|Эмполи
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20
|Салернитана
|37
|2
|10
|25
|29 - 78
|16
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