Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ

Италия может быть представлена шестью командами в Лиге чемпионов 2024/25.

в финальном матче Лиги Европы 2023/24 «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» (3:0) благодаря хет-трику Адемолы Лукмана. Это хорошие новости для римской «Ромы».

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6-е место Серии A может попасть в Лигу чемпионов. По итогам 27 туров определено, что 6-й командой в Италии уже точно станет Рома (имеющая перевес в личных встречах над отстающим на 3 очка Лацио).

У Италии будет 6 команд в Лиге чемпионов, если Аталанта финиширует 5-й в Серии А.

Если это произойдет, «Рома» станет шестой итальянской командой в Лиге чемпионов.

Португальская «Бенфика» с украинским голкипером Анатолием Трубиным попадет в основной раунд Лиги чемпионов напрямую в качестве замены обладателя титула Лиги Европы только в том случае, если «Аталанта» финиширует 3-й или 4-й в Серии А.

Если команда из Бергамо закончит на 5-м месте, то титул обладателя ЛЕ не будет считаться вакантным, и Бенфике придется начинать с квалификации Q3 Лиги чемпионов.

Для жеребьевки основного раунда ЛЧ «Барселона» все еще находится в первой корзине. У Леверкузена окончательно подтверждена вторая корзина. Итальянская Рома войдет в корзину 1 и переместит Барселону в корзину 2, если Аталанта финиширует 5-й в Серии А.

У Италии будет 9 команд в еврокубках 2023/24, включая 6 клубов в Лиге Чемпионов, если:

🔷 Аталанта финиширует пятой в Серии A

🔷 Фиорентина выиграет у Олимпиакоса в финале Лиги конференций

🔷 Фиорентина финиширует 8-й или ниже

Чемпионат Италии. Турнирная таблица после 37 туров

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Интер Милан 37 29 6 2 87 - 20 93 2 Милан 37 22 8 7 73 - 46 74 3 Болонья 37 18 14 5 54 - 30 68 4 Ювентус 37 18 14 5 52 - 31 68 5 Аталанта 36 20 6 10 67 - 39 66 6 Рома 37 18 9 10 64 - 44 63 7 Лацио 37 18 6 13 48 - 38 60 8 Фиорентина 36 15 9 12 55 - 42 54 9 Торино 37 13 14 10 36 - 33 53 10 Наполи 37 13 13 11 55 - 48 52 11 Дженоа 37 11 13 13 43 - 45 46 12 Монца 37 11 12 14 39 - 49 45 13 Эллас Верона 37 9 10 18 36 - 49 37 14 Лечче 37 8 13 16 32 - 54 37 15 Кальяри 37 8 12 17 40 - 65 36 16 Фрозиноне 37 8 11 18 44 - 68 35 17 Удинезе 37 5 19 13 36 - 53 34 18 Эмполи 37 8 9 20 27 - 53 33 19 Сассуоло 37 7 8 22 42 - 74 29 20 Салернитана 37 2 10 25 29 - 78 16 Полная таблица

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