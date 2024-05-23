Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ
Лига Европы
23 мая 2024, 00:55 | Обновлено 23 мая 2024, 01:19
255
1

Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ

Римский клуб получит путевку в Лигу чемпионов, если Аталанта финиширует 5-й

23 мая 2024, 00:55 | Обновлено 23 мая 2024, 01:19
255
1
Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ
УЕФА

Италия может быть представлена шестью командами в Лиге чемпионов 2024/25.

в финальном матче Лиги Европы 2023/24 «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» (3:0) благодаря хет-трику Адемолы Лукмана. Это хорошие новости для римской «Ромы».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

6-е место Серии A может попасть в Лигу чемпионов. По итогам 27 туров определено, что 6-й командой в Италии уже точно станет Рома (имеющая перевес в личных встречах над отстающим на 3 очка Лацио).

У Италии будет 6 команд в Лиге чемпионов, если Аталанта финиширует 5-й в Серии А.

Если это произойдет, «Рома» станет шестой итальянской командой в Лиге чемпионов.

Португальская «Бенфика» с украинским голкипером Анатолием Трубиным попадет в основной раунд Лиги чемпионов напрямую в качестве замены обладателя титула Лиги Европы только в том случае, если «Аталанта» финиширует 3-й или 4-й в Серии А.

Если команда из Бергамо закончит на 5-м месте, то титул обладателя ЛЕ не будет считаться вакантным, и Бенфике придется начинать с квалификации Q3 Лиги чемпионов.

Для жеребьевки основного раунда ЛЧ «Барселона» все еще находится в первой корзине. У Леверкузена окончательно подтверждена вторая корзина. Итальянская Рома войдет в корзину 1 и переместит Барселону в корзину 2, если Аталанта финиширует 5-й в Серии А.

У Италии будет 9 команд в еврокубках 2023/24, включая 6 клубов в Лиге Чемпионов, если:

  • 🔷 Аталанта финиширует пятой в Серии A
  • 🔷 Фиорентина выиграет у Олимпиакоса в финале Лиги конференций
  • 🔷 Фиорентина финиширует 8-й или ниже

Чемпионат Италии. Турнирная таблица после 37 туров

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 37 29 6 2 87 - 20 93
2 Милан 37 22 8 7 73 - 46 74
3 Болонья 37 18 14 5 54 - 30 68
4 Ювентус 37 18 14 5 52 - 31 68
5 Аталанта 36 20 6 10 67 - 39 66
6 Рома 37 18 9 10 64 - 44 63
7 Лацио 37 18 6 13 48 - 38 60
8 Фиорентина 36 15 9 12 55 - 42 54
9 Торино 37 13 14 10 36 - 33 53
10 Наполи 37 13 13 11 55 - 48 52
11 Дженоа 37 11 13 13 43 - 45 46
12 Монца 37 11 12 14 39 - 49 45
13 Эллас Верона 37 9 10 18 36 - 49 37
14 Лечче 37 8 13 16 32 - 54 37
15 Кальяри 37 8 12 17 40 - 65 36
16 Фрозиноне 37 8 11 18 44 - 68 35
17 Удинезе 37 5 19 13 36 - 53 34
18 Эмполи 37 8 9 20 27 - 53 33
19 Сассуоло 37 7 8 22 42 - 74 29
20 Салернитана 37 2 10 25 29 - 78 16
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Определен первый участник Суперкубка УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
Банда Хаби Алонсо уступила. Сколько матчей подряд не проигрывал Байер?
Первый евротитул для Аталанты. Количество трофеев в Лиге Европы
чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта Рома Рим Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции Фиорентина Бенфика
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс | 22 мая 2024, 13:56 6
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс

Украинский боксер, победив Тайсона Фьюри, стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

ФОТО. Реакция брата Фьюри на нокдаун в 9 раунде мегафайта против Усика
Бокс | 22 мая 2024, 10:16 0
ФОТО. Реакция брата Фьюри на нокдаун в 9 раунде мегафайта против Усика
ФОТО. Реакция брата Фьюри на нокдаун в 9 раунде мегафайта против Усика

Тайсон проиграл бой украинцу Усику и потерял титул WBC

Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Бокс | 22.05.2024, 01:54
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после хет-трика Лукмана в финале ЛЕ 2023/24
Футбол | 22.05.2024, 23:42
ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после хет-трика Лукмана в финале ЛЕ 2023/24
ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после хет-трика Лукмана в финале ЛЕ 2023/24
Элина СВИТОЛИНА: «Цель – стать первой ракеткой мира и турнир Grand Slam»
Теннис | 22.05.2024, 17:48
Элина СВИТОЛИНА: «Цель – стать первой ракеткой мира и турнир Grand Slam»
Элина СВИТОЛИНА: «Цель – стать первой ракеткой мира и турнир Grand Slam»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
У Италии вообще интересная картина вырисовывается, если еще и Фиорентина выиграет ЛК
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аталанта – Байер. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы 2023/24
Аталанта – Байер. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы 2023/24
22.05.2024, 20:49 48
Футбол
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
21.05.2024, 09:37 1
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2024, 08:00 2
Хоккей
Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри
Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри
22.05.2024, 12:12
Бокс
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
21.05.2024, 23:21 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
21.05.2024, 21:23 50
Футбол
Брат Фьюри впервые отреагировал на поединок Тайсона против Александра Усика
Брат Фьюри впервые отреагировал на поединок Тайсона против Александра Усика
21.05.2024, 15:17 1
Бокс
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
22.05.2024, 10:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем