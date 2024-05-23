Первый евротитул для Аталанты. Количество трофеев в Лиге Европы
У Севильи – 7 побед, Интер, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико Мадрид – по 3
22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 сыграли «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.
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Команды встречались в ирландском Дублине на стадионе «Авива».
Три гола забил форвард Адемола Лукман, и команда из Бергамо впервые завоевала евротрофей.
Это первый евротитул для Аталанты в истории. Причем бергамаски впервые сыграли в финале еврокубка. Для Байера это второй финал, триумфальный для Леверкузена был сезон 1987/88.
Больше всего титулов Лиги Европы имеет Севилья (7), дальше идут Интер, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико Мадрид (по 3).
Лига Европы. Финал, 22 мая, Дублин (Ирландия)
Аталанта (Германия) – Байер (Германия) – 3:0
Голы: Адемола Лукман, 12, 26, 75
Все победители Лиги Европы за историю
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