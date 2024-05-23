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Лига Европы
23 мая 2024, 00:23 | Обновлено 23 мая 2024, 00:35
722
5

Первый евротитул для Аталанты. Количество трофеев в Лиге Европы

У Севильи – 7 побед, Интер, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико Мадрид – по 3

23 мая 2024, 00:23 | Обновлено 23 мая 2024, 00:35
722
5
Первый евротитул для Аталанты. Количество трофеев в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 сыграли «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречались в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

Три гола забил форвард Адемола Лукман, и команда из Бергамо впервые завоевала евротрофей.

Это первый евротитул для Аталанты в истории. Причем бергамаски впервые сыграли в финале еврокубка. Для Байера это второй финал, триумфальный для Леверкузена был сезон 1987/88.

Больше всего титулов Лиги Европы имеет Севилья (7), дальше идут Интер, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико Мадрид (по 3).

Лига Европы. Финал, 22 мая, Дублин (Ирландия)

Аталанта (Германия) – Байер (Германия) – 3:0

Голы: Адемола Лукман, 12, 26, 75

Все победители Лиги Европы за историю

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 5
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an52
Donetsk - цікаве італійське місто. Майже Венеція
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+1
Octopus
Флаг перерисуйте))
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+1
Александр Бобарчук
А почему флаг у Шахтера итальянский в таблице??? Шахтер был, есть и будет всегда Украинской командой!
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+1
Saar
Шахтар Донецьк в таблиці з італійським прапором))))
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0
Chystyi_stavok
Чекаю статистичну новину на Спорт.ЮА, що Гасперіні побив віковий рекорд Луческу серед тренерів-тріумфаторів Кубка УЄФА/Ліги Європи. Італієць це зробив у віці 66 років, тоді як румун у 63.
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0
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