Первый евротитул для Аталанты. Количество трофеев в Лиге Европы

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 сыграли «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

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Команды встречались в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

Три гола забил форвард Адемола Лукман, и команда из Бергамо впервые завоевала евротрофей.

Это первый евротитул для Аталанты в истории. Причем бергамаски впервые сыграли в финале еврокубка. Для Байера это второй финал, триумфальный для Леверкузена был сезон 1987/88.

Больше всего титулов Лиги Европы имеет Севилья (7), дальше идут Интер, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико Мадрид (по 3).

Лига Европы. Финал, 22 мая, Дублин (Ирландия)

Аталанта (Германия) – Байер (Германия) – 3:0

Голы: Адемола Лукман, 12, 26, 75

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