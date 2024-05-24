Украина. Премьер лига24 мая 2024, 19:51 |
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Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 мая в 15:30 поединок 30-го тура Украинской Премьер-Лиги
24 мая 2024, 19:51 |
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В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Колос».
Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Заря» занимает 9 место, имея в активе 32 очка, а «Колос» на 12 месте с 29 очками.
Видеотрансляцию матча проведет канал УНИАН
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