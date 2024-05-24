В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Колос».



Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Заря» занимает 9 место, имея в активе 32 очка, а «Колос» на 12 месте с 29 очками.

Видеотрансляцию матча проведет канал УНИАН

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ