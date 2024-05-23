Украина. Премьер лига23 мая 2024, 20:53 | Обновлено 23 мая 2024, 21:09
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер
25 мая в 15:30 состоится матч 30-го тура УПЛ
23 мая 2024, 20:53 | Обновлено 23 мая 2024, 21:09
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В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».
Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.
К началу 30-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков. «Шахтер» занимает 1 строчку, сыграв 29 матчей и набрав 71 очко.
Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.
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