В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 30-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков. «Шахтер» занимает 1 строчку, сыграв 29 матчей и набрав 71 очко.

Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.