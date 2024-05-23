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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 20:53 | Обновлено 23 мая 2024, 21:09
216
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер

25 мая в 15:30 состоится матч 30-го тура УПЛ

23 мая 2024, 20:53 | Обновлено 23 мая 2024, 21:09
216
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 30-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков. «Шахтер» занимает 1 строчку, сыграв 29 матчей и набрав 71 очко.

Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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