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  4. Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
Испания
23 мая 2024, 09:05 |
3738
6

Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны

Руководство «сине-гранатовых» очень хочет подписать Артема Довбика

23 мая 2024, 09:05 |
3738
6
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Гранд испанского и европейского футбола «Барселона» очень хочет подписать 26-летнего украинского форварда Артема Довбика из «Жироны».

Ранее руководство «сине-гранатовых» готова обменять несколько игроков на Довбика, в частности Витора Роке, Феррана Торреса и Ансу Фати.

Как сообщает El Nacional, если «Жирона» откажется от подобно предложения, то «Барса» готова активировать клаусулу Артема и заплатить нужные 40–45 миллионов евро даже несмотря на то, что с финансами в клубе дела обстоят не очень.

Стороны в ближайшее время должны обсудить предложения «Барселоны».

В текущем сезоне Довбик провел 40 матчей за «Жирону» во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 9 ассистов.

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Даниил Агарков Источник: El Nacional
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Комментарии 6
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SuperMario
Обменять Довбика на Фати и Роке-это пи3дец как выгодно для Жирони,я не сомневаюсь,что в будущем они на этих двух заработают больше,чем 45 лямов...
А для Артема варик с Барсой хороший если только Лева уйдет.
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+1
Burevestnik
брехня...
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+1
expik2ua
Не нашли бабло вернуть Месси год назад, но вдруг найдут на Тему?
Ну ок. Я поверил!
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0
luceorius
 Поняття Барселона і шалені гроші  сьогодні видаються несумісними.
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0
GloryUkraine
Не впевнений, що Довбик підійде Барсі. За стилем він схожий з Левандовським. В Іспанії мабуть Атлетіко найкращий варіант для Довбика.
Можливо я помиляюся, побачимо.
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0
oamoz
Брєд!...
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-1
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