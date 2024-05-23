Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны

Гранд испанского и европейского футбола «Барселона» очень хочет подписать 26-летнего украинского форварда Артема Довбика из «Жироны».

Ранее руководство «сине-гранатовых» готова обменять несколько игроков на Довбика, в частности Витора Роке, Феррана Торреса и Ансу Фати.

Как сообщает El Nacional, если «Жирона» откажется от подобно предложения, то «Барса» готова активировать клаусулу Артема и заплатить нужные 40–45 миллионов евро даже несмотря на то, что с финансами в клубе дела обстоят не очень.

Стороны в ближайшее время должны обсудить предложения «Барселоны».

В текущем сезоне Довбик провел 40 матчей за «Жирону» во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 9 ассистов.