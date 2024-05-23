Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
Руководство «сине-гранатовых» очень хочет подписать Артема Довбика
Гранд испанского и европейского футбола «Барселона» очень хочет подписать 26-летнего украинского форварда Артема Довбика из «Жироны».
Ранее руководство «сине-гранатовых» готова обменять несколько игроков на Довбика, в частности Витора Роке, Феррана Торреса и Ансу Фати.
Как сообщает El Nacional, если «Жирона» откажется от подобно предложения, то «Барса» готова активировать клаусулу Артема и заплатить нужные 40–45 миллионов евро даже несмотря на то, что с финансами в клубе дела обстоят не очень.
Стороны в ближайшее время должны обсудить предложения «Барселоны».
В текущем сезоне Довбик провел 40 матчей за «Жирону» во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 9 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крис Алгиери объяснил, почему британцу нужно выходить на реванш
Агит Кабайел готов провести бой с украинским чемпионом
А для Артема варик с Барсой хороший если только Лева уйдет.
Ну ок. Я поверил!
Можливо я помиляюся, побачимо.