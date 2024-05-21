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  4. Барселона готова отдать именитых игроков в обмен на звезду сборной Украины
Испания
21 мая 2024, 00:01 |
937
0

Барселона готова отдать именитых игроков в обмен на звезду сборной Украины

Артем Довбик может летом сменить клуб

21 мая 2024, 00:01 |
937
0
Барселона готова отдать именитых игроков в обмен на звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации испанского портала El Gol Digital, «Барселона» хочет подписать Довбика летом. У «сине-гранатовых» сейчас плохое финансовое положение, и они хотят включить в трансферное соглашение ряд игроков. «Жирона» может рассмотреть этот вариант, ведь сейчас за команду выступает арендованный у «Барсы» центрбек Эрик Гарсия. «Жирона» также рассчитывает вернуть опорника Ориоля Ромеу.

Источник отмечает, что «Барселона» также готова отправить в аренду в «Жирону» нападающего Витора Роке. «Сине-гранатовые» готовы также включить в трансферное соглашение Феррана Торреса или Ансу Фати.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

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Ориоль Ромеу Артем Довбик Жирона Барселона Эрик Гарсия Витор Роке Ферран Торрес Ансу Фати трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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