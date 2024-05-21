Барселона готова отдать именитых игроков в обмен на звезду сборной Украины
Артем Довбик может летом сменить клуб
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.
По информации испанского портала El Gol Digital, «Барселона» хочет подписать Довбика летом. У «сине-гранатовых» сейчас плохое финансовое положение, и они хотят включить в трансферное соглашение ряд игроков. «Жирона» может рассмотреть этот вариант, ведь сейчас за команду выступает арендованный у «Барсы» центрбек Эрик Гарсия. «Жирона» также рассчитывает вернуть опорника Ориоля Ромеу.
Источник отмечает, что «Барселона» также готова отправить в аренду в «Жирону» нападающего Витора Роке. «Сине-гранатовые» готовы также включить в трансферное соглашение Феррана Торреса или Ансу Фати.
Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.
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