Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, к Артему проявляют интерес три итальянских гранда – «Наполи», «Милан» и «Ювентус», однако пока никто не обращался с конкретным предложением к «Жироне». Клубы АПЛ также внимательно следят за ситуацией.

Издание отмечает, что «Жирона» готова продать Довбика в следующее трансферное окно за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что клаусула за украинского нападающего составляет 28 миллионов евро, Артем может уже в ближайшее время заключить с «Жироной» новый контракт, где будет прописана сумма отступных в размере 100 млн. евро.