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  4. Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Италия
15 мая 2024, 18:29 |
2238
2

Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда

Артемом интересуются «Милан», «Ювентус» и «Наполи»

15 мая 2024, 18:29 |
2238
2
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, к Артему проявляют интерес три итальянских гранда – «Наполи», «Милан» и «Ювентус», однако пока никто не обращался с конкретным предложением к «Жироне». Клубы АПЛ также внимательно следят за ситуацией.

Издание отмечает, что «Жирона» готова продать Довбика в следующее трансферное окно за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что клаусула за украинского нападающего составляет 28 миллионов евро, Артем может уже в ближайшее время заключить с «Жироной» новый контракт, где будет прописана сумма отступных в размере 100 млн. евро.

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Дмитро Олійник Источник: Relevo
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KOT
Тільки не в Серію А, дивитися її мені нудно 
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OKs100
Неплохо было бы в Милан. Жиру ушел, им нужен форвард для игры в основе.
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