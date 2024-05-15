Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Артемом интересуются «Милан», «Ювентус» и «Наполи»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.
По информации авторитетного испанского издания Relevo, к Артему проявляют интерес три итальянских гранда – «Наполи», «Милан» и «Ювентус», однако пока никто не обращался с конкретным предложением к «Жироне». Клубы АПЛ также внимательно следят за ситуацией.
Издание отмечает, что «Жирона» готова продать Довбика в следующее трансферное окно за 40 миллионов евро.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что клаусула за украинского нападающего составляет 28 миллионов евро, Артем может уже в ближайшее время заключить с «Жироной» новый контракт, где будет прописана сумма отступных в размере 100 млн. евро.
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