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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 05:17 | Обновлено 24 мая 2024, 05:22
82
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне поединка с Полесьем

Матч 30-го тура УПЛ состоится 25 мая в 15:30 в Житомире

24 мая 2024, 05:17 | Обновлено 24 мая 2024, 05:22
82
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне поединка с Полесьем
ФК Шахтер Донецк

Футболисты «Шахтера» готовятся к поединку УПЛ с «Полисьям», который состоится в субботу в Житомире и станет для подопечных Марино Пушича завершающим в сезоне.

23 мая после выходных «горняки» провели тренировку на поле спортивного комплекса «Святошин» под Киевом. Сначала команда провела теоретическое занятие и выполнила активацию в тренажерном зале, затем продолжила на поле разминкой, упражнениями на держание мяча и двусторонкой.

На 24 мая у дончан запланирована последняя тренировка сезона, а утром в субботу «оранжево-черные» отправятся в Житомир.

Матч 30-го тура УПЛ «Полесье» – «Шахтер» состоится 25 мая на Центральном стадионе, начало – в 15:30.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне поединка с Полесьем

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер Донецк видео тренировка
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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