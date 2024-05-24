ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне поединка с Полесьем
Матч 30-го тура УПЛ состоится 25 мая в 15:30 в Житомире
Футболисты «Шахтера» готовятся к поединку УПЛ с «Полисьям», который состоится в субботу в Житомире и станет для подопечных Марино Пушича завершающим в сезоне.
23 мая после выходных «горняки» провели тренировку на поле спортивного комплекса «Святошин» под Киевом. Сначала команда провела теоретическое занятие и выполнила активацию в тренажерном зале, затем продолжила на поле разминкой, упражнениями на держание мяча и двусторонкой.
На 24 мая у дончан запланирована последняя тренировка сезона, а утром в субботу «оранжево-черные» отправятся в Житомир.
Матч 30-го тура УПЛ «Полесье» – «Шахтер» состоится 25 мая на Центральном стадионе, начало – в 15:30.
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне поединка с Полесьем
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