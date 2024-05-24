Футболисты «Шахтера» готовятся к поединку УПЛ с «Полисьям», который состоится в субботу в Житомире и станет для подопечных Марино Пушича завершающим в сезоне.

23 мая после выходных «горняки» провели тренировку на поле спортивного комплекса «Святошин» под Киевом. Сначала команда провела теоретическое занятие и выполнила активацию в тренажерном зале, затем продолжила на поле разминкой, упражнениями на держание мяча и двусторонкой.

На 24 мая у дончан запланирована последняя тренировка сезона, а утром в субботу «оранжево-черные» отправятся в Житомир.

Матч 30-го тура УПЛ «Полесье» – «Шахтер» состоится 25 мая на Центральном стадионе, начало – в 15:30.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне поединка с Полесьем