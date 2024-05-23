В субботу, 25 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Бетис».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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