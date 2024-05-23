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Реал Мадрид
25.05.2024 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 мая 2024, 12:29 |
228
0

Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая матч 38-го тура Ла Лиги

23 мая 2024, 12:29 |
228
0
Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 25 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Бетис».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид Бетис Реал - Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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