25.05.2024 22:00 - : -
Испания23 мая 2024, 12:29 |
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Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 мая матч 38-го тура Ла Лиги
23 мая 2024, 12:29 |
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В субботу, 25 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Бетис».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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