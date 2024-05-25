25 мая на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 38-го тура Примеры, в котором Реал Мадрид встретится с Бетисом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда галактикос будет думать отнюдь не об этом поединке. Уже через неделю, в следующую субботу, ей играть с Боруссией из Дортмунда в финале Лиги чемпионов. И Карло Анчелотти, при всем его немалом опыте, предстоит решать дилемму: дать основным игрокам, тем, кого планирует потом выпустить на Уэмбли, сыграть сейчас, чтобы поддержать тонус в нынешнем упрощенном графике, или не рисковать травмами лидеров. В любом случае, никакого турнирного значения этот поединок для хозяев арены уже не несет, они выиграли Примеру досрочно. Даже застолбив за собой первое место, все равно галактикос продолжили выигрывать у своих соперников, причем без малейших проблем: 3:0 с Кадисом, 4:0 с Гранадой, 5:0 с Алавесом. Но с Вильярреалом, ведя 4:1 после первого тайма, потом пропустили трижды во втором тайме и ограничились лишь ничьей.

Бетис

Клуб Бетис добился немалого под руководством Мануэля Пеллегрини, и особняком среди его успехов высится победа в Кубке Испании 2022. Но в Примере в этом сезоне, помимо тройки привычных грандов, хороши также Атлетик и Жирона. В итоге остальные могут претендовать только на шестое место, за которое и вели спор весной Бетис и Реал Сосьедад. Преодолев спад в начале весны, Иско и компания за счет беспроигрышной серии приблизились впритык к сопернику перед очным поединком. В прошлое воскресенье на родном стадионе бело-зеленые уступили ури-урдин со счетом 0:2 и лишился шансов закончить сезон на шестой позиции.

Статистика личных встреч

Бетис – очень непростой соперник для сливочных. Три из четырех последних очных матчей, в том числе оба в 2023-м году, закончились ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев, но, по сути, уже нет турнирных задач ни у кого. Так что, стоит ставить на матч на вариант: обе команды забьют (коэффициент – 1,6).