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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
25.05.2024 22:00 – FT 0 : 0
Бетис
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Испания
26 мая 2024, 00:04 | Обновлено 26 мая 2024, 01:28
2760
3

Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе

26 мая 2024, 00:04 | Обновлено 26 мая 2024, 01:28
2760
3
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
Getty Images/Global Images Украина. Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага

В субботу, 25 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Бетис».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Команды сыграли в сухую ничью.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел матч в запасе. В старте вышел Тибо Куртуа, а на 63-й минуте его заменил Кепа Аррисабалага. «Реал» отдал уважение Кепе, который провел последний матч за клуб, дав ему сыграть несколько минут в этом поединке.

Ла Лига. 38-й тур, 25 мая.

Реал – Бетис – 0:0

Реал Мадрид: Куртуа (Аррисабалага, 63), Карвахаль (Васкес, 74), Начо (Милитао, 64), Рюдигер, Менди, Кроос (Себальос, 87), Вальверде, Камавинга (Модрич, 74), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.

Бетис: Вьейтес, Бельерин, Сабали, Папастатопулос, Висус, Миранда, Рока, Кардозо, Родри (Альтимира, 72), Виллиан Жозе (Эззальзули, 81), Перес.

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 38 29 8 1 87 - 26 95
2 Барселона 37 25 7 5 77 - 43 82
3 Жирона 38 25 6 7 85 - 46 81
4 Атлетико Мадрид 38 24 4 10 70 - 43 76
5 Атлетик Бильбао 38 19 11 8 61 - 37 68
6 Реал Сосьедад 38 16 12 10 51 - 39 60
7 Бетис 38 14 15 9 48 - 45 57
8 Вильярреал 38 14 11 13 65 - 65 53
9 Валенсия 37 13 9 15 38 - 43 48
10 Осасуна 38 12 9 17 45 - 56 45
11 Алавес 37 12 9 16 35 - 45 45
12 Хетафе 37 10 13 14 41 - 52 43
13 Севилья 37 10 11 16 47 - 52 41
14 Сельта 37 10 10 17 44 - 55 40
15 Лас Пальмас 37 10 9 18 32 - 46 39
16 Райо Вальекано 38 8 14 16 29 - 48 38
17 Мальорка 37 7 16 14 31 - 43 37
18 Кадис 38 6 15 17 26 - 55 33
19 Альмерия 38 3 12 23 43 - 75 21
20 Гранада 38 4 9 25 38 - 79 21
Полная таблица
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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IronValdemar
Лунін буде грати в фіналі ЛЧ.
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KirTheKing
куда этому куртуа в финал лч ??!! больное, хромое, без практики, на выходах играть не умеет.. гнать в шею надо этого бельгийца неуклюжего !!
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-1
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