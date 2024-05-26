Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе
В субботу, 25 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Бетис».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Команды сыграли в сухую ничью.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел матч в запасе. В старте вышел Тибо Куртуа, а на 63-й минуте его заменил Кепа Аррисабалага. «Реал» отдал уважение Кепе, который провел последний матч за клуб, дав ему сыграть несколько минут в этом поединке.
Ла Лига. 38-й тур, 25 мая.
Реал – Бетис – 0:0
Реал Мадрид: Куртуа (Аррисабалага, 63), Карвахаль (Васкес, 74), Начо (Милитао, 64), Рюдигер, Менди, Кроос (Себальос, 87), Вальверде, Камавинга (Модрич, 74), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.
Бетис: Вьейтес, Бельерин, Сабали, Папастатопулос, Висус, Миранда, Рока, Кардозо, Родри (Альтимира, 72), Виллиан Жозе (Эззальзули, 81), Перес.
Видеообзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|38
|29
|8
|1
|87 - 26
|95
|2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4
|Атлетико Мадрид
|38
|24
|4
|10
|70 - 43
|76
|5
|Атлетик Бильбао
|38
|19
|11
|8
|61 - 37
|68
|6
|Реал Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51 - 39
|60
|7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48 - 45
|57
|8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65 - 65
|53
|9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45 - 56
|45
|11
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15
|Лас Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16
|Райо Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29 - 48
|38
|17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26 - 55
|33
|19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43 - 75
|21
|20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
🏁 @RealMadrid 0-0 @RealBetis#RealMadridRealBetis | #Emirates pic.twitter.com/6tfGvyaYsm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Представитель Филиппа Хрговича хочет, чтобы украинский чемпион освободил титул IBF
Автором единственного гола в матче стал Гранит Джака