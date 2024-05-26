Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря

В субботу, 25 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Бетис».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Команды сыграли в сухую ничью.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел матч в запасе. В старте вышел Тибо Куртуа, а на 63-й минуте его заменил Кепа Аррисабалага. «Реал» отдал уважение Кепе, который провел последний матч за клуб, дав ему сыграть несколько минут в этом поединке.

Ла Лига. 38-й тур, 25 мая.

Реал – Бетис – 0:0

Реал Мадрид: Куртуа (Аррисабалага, 63), Карвахаль (Васкес, 74), Начо (Милитао, 64), Рюдигер, Менди, Кроос (Себальос, 87), Вальверде, Камавинга (Модрич, 74), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.



Бетис: Вьейтес, Бельерин, Сабали, Папастатопулос, Висус, Миранда, Рока, Кардозо, Родри (Альтимира, 72), Виллиан Жозе (Эззальзули, 81), Перес.

Видеообзор матча

Турнирная таблица