Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Украинец не уверен, что продлит контракт
У украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина есть действующий контракт с клубом до 2025 года. «Сливочные» хотят продолжить сотрудничество с украинцем.
Лунин провел разговор с наставником «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 38-го тура Ла Лиги против «Бетиса».
«Я сейчас не могу заверить вас, что подпишу новый контракт», – удивил своим обращением Лунин наставника.
Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.
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Чим Лунін міг шокувати Анчелотті? Я вже не кажу, що в того, за його довжелезну кар'єру купа випадків, коли гравець, тим паче не основний, відмовлявся пролонгувати контракт. Але навіть не це головне. Головне, що в Анчелотті самого контракт до літа 2025 і він його, судячи з повідомлень, пролонгувати не збирається. Тому йому глибоко по фіолету, залишиться Лунін на сезон 2025/26 чи теж піде.