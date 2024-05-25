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  4. Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Испания
25 мая 2024, 01:28 | Обновлено 25 мая 2024, 01:32
1109
4

Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами

Украинец не уверен, что продлит контракт

25 мая 2024, 01:28 | Обновлено 25 мая 2024, 01:32
1109
4
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

У украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина есть действующий контракт с клубом до 2025 года. «Сливочные» хотят продолжить сотрудничество с украинцем.

Лунин провел разговор с наставником «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 38-го тура Ла Лиги против «Бетиса».

«Я сейчас не могу заверить вас, что подпишу новый контракт», – удивил своим обращением Лунин наставника.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Андрей Лунин Реал Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Don Diario
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Комментарии 4
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TolsTIyELF
Реал - лучший клуб в мире, но Андрюше уже нужно быть основным. Лучше всего в Баварии. 
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+2
Falko
Ну, блін, заголовок )
Чим Лунін міг шокувати Анчелотті? Я вже не кажу, що в того, за його довжелезну кар'єру купа випадків, коли гравець, тим паче не основний, відмовлявся пролонгувати контракт. Але навіть не це головне. Головне,  що в Анчелотті самого контракт до літа 2025 і він його, судячи з повідомлень, пролонгувати не збирається. Тому йому глибоко по фіолету, залишиться Лунін на сезон 2025/26 чи теж піде.
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0
OKs100
Это очевидно, что что-то там не то с подписанием нового контракта, где-то загвоздка, обычно не доводят до того, что до конца контракта остается один год, а по факту полгода, через полгода можно подписывать предварительный контракт как свободный агент, тем более с игроками, которые в основе или около неё, более-менее ценными и нужными. 
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