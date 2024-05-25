Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами

У украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина есть действующий контракт с клубом до 2025 года. «Сливочные» хотят продолжить сотрудничество с украинцем.

Лунин провел разговор с наставником «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 38-го тура Ла Лиги против «Бетиса».

«Я сейчас не могу заверить вас, что подпишу новый контракт», – удивил своим обращением Лунин наставника.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.