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24 мая 2024, 01:16 |
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 мая 2024, 01:16 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 ЛНЗ Черкассы – Ворскла

Ggbet 2.39 – 3.35 – 3.10

21:45 Дженоа – Болонья

Ggbet 3.50 – 3.30 – 2.23

22:00 Жирона – Гранада

Ggbet 1.24 – 7.30 – 10.50

КИБЕРСПОРТ

13:00 Aurora – BTB Team

Ggbet 2.17 – 1.65

16:30 Azure Ray – Heroic

Ggbet 1.54 – 2.39

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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