СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая

В пятницу, 24 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 ЛНЗ Черкассы – Ворскла

2.39 – 3.35 – 3.10

21:45 Дженоа – Болонья

3.50 – 3.30 – 2.23

22:00 Жирона – Гранада

1.24 – 7.30 – 10.50

КИБЕРСПОРТ

13:00 Aurora – BTB Team

2.17 – 1.65

16:30 Azure Ray – Heroic

1.54 – 2.39