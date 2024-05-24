Другие новости24 мая 2024, 01:16 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
24 мая 2024, 01:16 |
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В пятницу, 24 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 ЛНЗ Черкассы – Ворскла
21:45 Дженоа – Болонья
22:00 Жирона – Гранада
КИБЕРСПОРТ
13:00 Aurora – BTB Team
16:30 Azure Ray – Heroic
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