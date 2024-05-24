В субботу, 25 мая, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Колос».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Ужгорода Михаил Райда. Начало матча в 15.30.

«Заря» – «Колос» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колосс» за которой следите в украинской версии сайта.