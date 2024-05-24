Украина. Премьер лига24 мая 2024, 19:22 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 30-го тура украинской Премьер-лиги
24 мая 2024, 19:22 |
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В субботу, 25 мая, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Колос».
Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Ужгорода Михаил Райда. Начало матча в 15.30.
«Заря» – «Колос» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колосс» за которой следите в украинской версии сайта.
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