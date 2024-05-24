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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 19:22 |
123
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 30-го тура украинской Премьер-лиги

24 мая 2024, 19:22 |
123
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос
УПЛ

В субботу, 25 мая, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Колос».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Ужгорода Михаил Райда. Начало матча в 15.30.

«Заря» – «Колос» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колосс» за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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