В Испании назвали основную причину увольнения Хави из Барселоны

Руководство «Барселоны» решилось уволить главного тренера команды Хави по завершении сезона из-за его активного недовольства составом команды, которое он публично выражал.

Сообщается, что Хави ранее поставил боссов «блауграны» в известно, что готов работать в имеющихся условиях и с нынешним составом. Это дало клубу основания объявить о том, что тренер не покинет команду по окончании нынешней кампании. Однако затем Хави увеличил количество просьб относительно новых трансферов и стал на публике распространять негативные месседжи о составе.

В руководстве «Барселоны» было принято решение о том, что проще сменить главного тренера, чем продавать и покупать несколько футболистов. У клуба сохраняется непростая финансовая ситуация. Было решено найти специалиста, который будет верить в имеющийся спортивный проект каталонского клуба.

Напомним, «Барселона» сезон в Ла Лиге завершит на 2-й позиции.