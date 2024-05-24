ОФИЦИАЛЬНО. Хави уволен с должности главного тренера Барселоны 

44-летний испанский специалист Хави уволен с должности главного тренера каталонской «Барселоны»

Сегодня, 24 мая, состоялась встреча президента «Барселоны» Жоана Лапорта из Хави, по результатам которой было принято решение об увольнении испанского наставника после завершения сезона. Последним матчем Хави с «Барселоной» станет поединок 38-го тура Ла Лиги против «Севильи», который состоится 26 мая.

Каталонский клуб сообщил, что объявит о назначении нового наставника через несколько дней.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. За это время каталонцы выиграли чемпионат Испании и Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Хави разозлил своим поступком Лапорту.