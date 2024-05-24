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Испания
24 мая 2024, 14:53 | Обновлено 24 мая 2024, 15:08
2171
2

ОФИЦИАЛЬНО. Хави уволен с должности главного тренера Барселоны 

Каталонцы займутся поисками нового наставника

24 мая 2024, 14:53 | Обновлено 24 мая 2024, 15:08
2171
2
ОФИЦИАЛЬНО. Хави уволен с должности главного тренера Барселоны 
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

44-летний испанский специалист Хави уволен с должности главного тренера каталонской «Барселоны»

Сегодня, 24 мая, состоялась встреча президента «Барселоны» Жоана Лапорта из Хави, по результатам которой было принято решение об увольнении испанского наставника после завершения сезона. Последним матчем Хави с «Барселоной» станет поединок 38-го тура Ла Лиги против «Севильи», который состоится 26 мая.

Каталонский клуб сообщил, что объявит о назначении нового наставника через несколько дней.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. За это время каталонцы выиграли чемпионат Испании и Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Хави разозлил своим поступком Лапорту.

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Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хави отставка Жоан Лапорта
Дмитро Олійник Источник: ФК Барселона
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bzzzzz
Шото кругом всех увольняют)
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+1
Raien
Нема феноменального складу як у Пепа – нема результатів.
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0
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