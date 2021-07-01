Александр ДЕНИСОВ: «Англия вообще никому не нравится, начиная с англичан»

Известный журналист – о сопернике сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020

  • 01.07.2021 09:20
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Александр ДЕНИСОВ: «Англия вообще никому не нравится, начиная с англичан»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу сборной Англии над Германией (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Очень неоднозначный матч. Англия, по-моему, вообще никому не нравится, начиная с англичан. Теперь англичане потирают руки, что попали на украинцев. Я смотрел на одну и вторую сборную и мне абсолютно было не жалко расставаться и с одними, и с другими, ни одни, ни вторые меня не впечатлили.

Я сначала думал, когда Англия доминировала, что Лев выманивает, что это тактика такая, но так и не выманил, уже и манил, и заманивал, а немцы не играют. Было два фола, из-за которых Англия могла остаться, даже не вдесятером, а вдевятером. Саму Англию, которую ждут 90 минут в каком-то матче, мы увидели в последних пятнадцати минутах. Англия убрала их латералей, не было ни Гозенса, ни Киммиха, все крылья обрезали, у них то как раз орел на эмблеме», - сказал Денисов.

Напомним, в 1/4 финала Англия сыграет против Украины. Матч состоится 3 июля в Риме и начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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