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Чемпионат Европы
03 мая 2024, 20:03 |
746
1

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА разрешил сборным заявить на Евро-2024 по 26 футболистов

Ранее лимитом заявки были 23 игрока

03 мая 2024, 20:03 |
746
1
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА разрешил сборным заявить на Евро-2024 по 26 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Главным тренерам национальных сборных будет разрешено заявить на Евро-2024 по 26 футболистов, сообщают официальные ресурсы УЕФА.

Во время пандемии коронавируса заявки расширили до 26 человек, однако затем сократили до 23 футболистов.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии. Проведение первого матча турнира запланировано на 14 июня 2024 года.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе с национальными командами Бельгии, Румынии и Словакии.

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УЕФА Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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