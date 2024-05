ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА разрешил сборным заявить на Евро-2024 по 26 футболистов

Главным тренерам национальных сборных будет разрешено заявить на Евро-2024 по 26 футболистов, сообщают официальные ресурсы УЕФА.

Во время пандемии коронавируса заявки расширили до 26 человек, однако затем сократили до 23 футболистов.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии. Проведение первого матча турнира запланировано на 14 июня 2024 года.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе с национальными командами Бельгии, Румынии и Словакии.

🏆 The maximum squad size for #EURO2024 teams has been increased from the original quota of 23 to 26 players.



🗓️ Teams must provide a squad list containing between 23 and 26 players by 7 June. pic.twitter.com/htXBffbNjX