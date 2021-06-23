ВИДЕО. Это точно Левандовски? Форвард не забил из невероятной ситуации

Бомбардир сборной Польши чудом не сравнял счет

  • 23.06.2021 19:40
  • 2460 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Это точно Левандовски? Форвард не забил из невероятной ситуации
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Евро-2020 Швеция - Польша форвард поляков Роберт Левандовски при счете 1:0 в пользу соперника не забил из невероятной ситуации.

Даже не верится, что один из лучших нападающих мира не реализовал такой шанс.
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.06.2021 19:53
    0
    Прикольно. Но пеналь там был 100% на 2м номере, что скосил 10ку.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.06.2021 19:53
    +1
    Ну первый удар там понятно, но как второй не забить? Но молодец!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.06.2021 19:51
    0
    Очень хороший в данном случае Левандовский... Ему в в игре "300" не было бы равных
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 23.06.2021 19:50
    0
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 23.06.2021 19:43
    +6
    Да потому что вся Украина за Швецию!!!!!!
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 23.06.2021 19:43
    +6
    Да потому что вся Украина за Швецию!!!!!!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.06.2021 19:53
    +1
    Ну первый удар там понятно, но как второй не забить? Но молодец!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.06.2021 19:53
    0
    Прикольно. Но пеналь там был 100% на 2м номере, что скосил 10ку.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.06.2021 19:51
    0
    Очень хороший в данном случае Левандовский... Ему в в игре "300" не было бы равных
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 23.06.2021 19:50
    0
    Ссылка
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