ВИДЕО. Это точно Левандовски? Форвард не забил из невероятной ситуации

В матче Евро-2020 Швеция - Польша форвард поляков Роберт Левандовски при счете 1:0 в пользу соперника не забил из невероятной ситуации.
Даже не верится, что один из лучших нападающих мира не реализовал такой шанс.
What a chance and what a miss from Lewandowski. pic.twitter.com/K9Er5G8RL0— Prime. (@TrashTalkMVP) June 23, 2021
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.