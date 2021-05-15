37-й тур
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рома обыграла Лацио в римском дерби, гарантировав себе участие в еврокубках

Команда Паулу Фонсеки финиширует на седьмом месте

  • 15.05.2021 23:40
  • 385 просмотров
  • 0 комментариев
Рома обыграла Лацио в римском дерби, гарантировав себе участие в еврокубках
© ФК Рома

В матче 37-го тура Серии А «Рома» переиграла «Лацио». Голами отличились Генрих Мхитарян и нестареющий Педро. 
 
Благодаря этой победе «желто-красные» гарантировали себе участие в еврокубках. «Рома» в следующем сезоне уже наверняка будет играть в квалификации Лиги конференций. «Лацио» будет шестым и сыграет в группе Лиги Европы.
 
Также ранее был сыгран матч, в котором «Специя» крупно обыграла «Торино» 
 
Чемпионат Италии. 37-й тур
 
«Рома» – «Лацио» – 2:0
Голы: 1:0 – 42 Мхитарян, 2:0 – 78 Педро.
 
«Специя» – «Торино» – 4:1
Голы: 1:0 – 19 Сапонара, 2:0 – 42, пенальти Нзола, 2:1 – 55, пенальти Белотти, 3:1 – 74 Нзола, 4:1 – 84 Эрлич.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности