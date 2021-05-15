Рома обыграла Лацио в римском дерби, гарантировав себе участие в еврокубках

В матче 37-го тура Серии А «Рома» переиграла «Лацио». Голами отличились Генрих Мхитарян и нестареющий Педро.



Благодаря этой победе «желто-красные» гарантировали себе участие в еврокубках. «Рома» в следующем сезоне уже наверняка будет играть в квалификации Лиги конференций. «Лацио» будет шестым и сыграет в группе Лиги Европы.



Также ранее был сыгран матч, в котором «Специя» крупно обыграла «Торино»



Чемпионат Италии. 37-й тур



«Рома» – «Лацио» – 2:0

Голы: 1:0 – 42 Мхитарян, 2:0 – 78 Педро.



«Специя» – «Торино» – 4:1

Голы: 1:0 – 19 Сапонара, 2:0 – 42, пенальти Нзола, 2:1 – 55, пенальти Белотти, 3:1 – 74 Нзола, 4:1 – 84 Эрлич.

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