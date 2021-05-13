В субботу, 15 мая, в рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится римское дерби, в котором «Рома» на «Стадио Олимпико» примет «Лацио». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Рома»

Команда бывшего наставника донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеки проводит неудачный сезон. Если в прошлом году «волки» заняли пятое место и играли в этом сезоне в Лиге Европы, тогда как задачей было попадание в топ-4 и соответственно Лигу чемпионов, то в этом фиаско еще крупнее. «Рома» в лучшем случае может рассчитывать на квалификацию в плей-офф Лиги конференций, но и за это придется еще побороться.

Неудивительно, что клуб решил не продлевать контракт с Фонсекой, и уже подписал соглашение с Жозе Моуриньо, который приступит к работе с нового сезона. Фонсеке остается завершить нынешнюю кампанию. За два тура до конца чемпионата «Рома» занимает седьмую строчку турнирной таблицы, опережая «Сассуоло», идущий восьмым, всего на два балла.

«Лацио»

«Орлы» всё еще сохраняют шансы выйти в Лигу чемпионов, но они скорее теоретические, так как не все зависит от них. В данный момент у команды Симоне Индзаги шестая позиция и 67 очков в активе, а отставание от «Наполи», который четвертый, составляет шесть баллов, но у «Лацио» остается еще матч в запасе. Скорее всего, о Лиге чемпионов в ближайший год весь Рим может забыть.

В любом случае, обе команды всё еще решают турнирные задачи, а потому нас ожидает жесточайшая борьба. Добавляет интереса к этому поединку статус дерби, и очевидно, что «Рома» сделает все возможное, чтобы взять реванш за разгромное поражение (0:3) в первом круге. Ну и Паулу Фонсека явно захочет заявить о себе на прощание, ведь ему еще нужно найти новую работу.

Ориентировочные составы

«Рома»: Лопес – Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Спинаццола, Верету, Пеллегрини, Кристанте, Вильяр, Мхитарян, Джеко.

«Лацио»: Рейна – Акпа-Акпро, Габаррон, Раду, Марушич, Ладзари, Перейра, Милинкович-Савич, Альберто, Иммобиле, Кайседо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Лацио» одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.51 по линии Parimatch.

15 мая, суббота