Паулу ФОНСЕКА: «Моуриньо может попросить у меня совет, пока я в Роме»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после победы над «Лацио» (2:0) в 37-м туре Серии А отреагировал на то, что в новом сезоне римский клуб возглавит Жозе Моуриньо.

«Я доволен результатом, потому что мы выиграли дерби и хотим поделиться этим с болельщиками. Они всегда были рядом с нами, и мы очень хотели сделать им этот подарок. Мы хорошо подготовились, ребята были сконцентрированы и не позволили «Лацио» играть в тот стиль футбола, который им нравится. Мы были очень сбалансированы во всем.

Что касается прихода Моуриньо, Жозе знает, что я здесь. Если он захочет, то всегда может попросить моего совета насчет команды», - сказал Фонсека.

Ранее Моуриньо поздравил «Рому» и Фонсеку с победой в римском дерби.