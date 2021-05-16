Паулу ФОНСЕКА: «Моуриньо может попросить у меня совет, пока я в Роме»

Португалец высказался о новом тренере команды

  • 16.05.2021 16:30
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  • 1 комментарий
Паулу ФОНСЕКА: «Моуриньо может попросить у меня совет, пока я в Роме»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после победы над «Лацио» (2:0) в 37-м туре Серии А отреагировал на то, что в новом сезоне римский клуб возглавит Жозе Моуриньо.

«Я доволен результатом, потому что мы выиграли дерби и хотим поделиться этим с болельщиками. Они всегда были рядом с нами, и мы очень хотели сделать им этот подарок. Мы хорошо подготовились, ребята были сконцентрированы и не позволили «Лацио» играть в тот стиль футбола, который им нравится. Мы были очень сбалансированы во всем. 

Что касается прихода Моуриньо, Жозе знает, что я здесь. Если он захочет, то всегда может попросить моего совета насчет команды», - сказал Фонсека.

Ранее Моуриньо поздравил «Рому» и Фонсеку с победой в римском дерби.

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Источник — Football-Italia

(5 голосов)

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Комментарии
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 16.05.2021 17:03
    +1
    Насмешил... Моуриньо обойдется без твоих советов...
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 16.05.2021 17:03
    +1
    Насмешил... Моуриньо обойдется без твоих советов...
    Ссылка
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