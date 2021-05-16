В поединке 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» под руководством Паулу Фонсеки обыграла «Лацио» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Рома» — «Лацио» — 2:0
Голы: Мхитарян, 43, Педро, 78
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Рома).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
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Источник — YouTube
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