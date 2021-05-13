ФОТО. Челси представил новую домашнюю форму

Традиционные цвета, оригинальный узор

  • 13.05.2021 11:42
  • 703 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Челси представил новую домашнюю форму
© twitter.com/chelseafc

«Челси» презентовал домашнюю форму на новый сезон. Она выполнена в традиционном для клуба синем цвете с желтыми вставками и узором из 60-х годов прошлого века:

Вчера «Челси» в 36-м туре АПЛ дома проиграл «Арсеналу» 0:1.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Тетера
    online
      Александр Тетера, 13.05.2021 12:18
    0
    У дырки 3ья форма крутая
    Ссылка
    Booshlater
    online
      Booshlater, 13.05.2021 12:06
    0
    Нормальна. У Динамо синя сама краща, у Шахтаря теж вери гуд, у Мілана нова прикольна. А у Інтера і Ліверпуля фантазії не вистачило чомусь. Це чисто моє бачення.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.05.2021 12:02
    0
    непоганно! і ворот ,як мені подобається ,а не поло наприклад
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.05.2021 11:56
    0
    Называется: "шо то, с чем то")
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.05.2021 11:53
    0
    Краще ,ніх в них зараз ,як ганчірка сто разів випранна
    Ссылка
    Александр Тетера
    online
      Александр Тетера, 13.05.2021 12:18
    0
    У дырки 3ья форма крутая
    Ссылка
    Booshlater
    online
      Booshlater, 13.05.2021 12:06
    0
    Нормальна. У Динамо синя сама краща, у Шахтаря теж вери гуд, у Мілана нова прикольна. А у Інтера і Ліверпуля фантазії не вистачило чомусь. Це чисто моє бачення.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.05.2021 12:02
    0
    непоганно! і ворот ,як мені подобається ,а не поло наприклад
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.05.2021 11:56
    0
    Называется: "шо то, с чем то")
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.05.2021 11:53
    0
    Краще ,ніх в них зараз ,як ганчірка сто разів випранна
    Ссылка
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