ФОТО. Челси представил новую домашнюю форму

«Челси» презентовал домашнюю форму на новый сезон. Она выполнена в традиционном для клуба синем цвете с желтыми вставками и узором из 60-х годов прошлого века:
Our new @nikefootball Home Kit... 🤤🔥— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2021
Inspired by the '60s Op-Art movement made famous in London 🎨 The yellow trim, coupled with a more vibrant blue, injects a youthful feel that we can't get enough of. 👊 pic.twitter.com/znNIRc5NtP
Вчера «Челси» в 36-м туре АПЛ дома проиграл «Арсеналу» 0:1.
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Источник — Twitter
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