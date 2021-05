ФОТО. Челси представил новую домашнюю форму

«Челси» презентовал домашнюю форму на новый сезон. Она выполнена в традиционном для клуба синем цвете с желтыми вставками и узором из 60-х годов прошлого века:

Our new @nikefootball Home Kit... 🤤🔥



Inspired by the '60s Op-Art movement made famous in London 🎨 The yellow trim, coupled with a more vibrant blue, injects a youthful feel that we can't get enough of. 👊 pic.twitter.com/znNIRc5NtP