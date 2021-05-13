Арсенал не может - Жоржиньо поможет. Челси проиграл в лондонском дерби

На поле «Стэмфорд Бридж» встречались команды, в которых сезон складывается по-разному - «Челси» еще может выиграть два трофея, а «Арсенал» проваливает сезон.
Игра проходила при явном преимуществе «Челси», но забили гости - Жоржиньо покатил мяч своему вратарю, которого не было в воротах. Кепа выбил мяч из пустых ворот, но прямо на Обамеянга, который отдал Смиту-Роу - 0:1!
В дальнейшем «Арсенал» сосредоточился на обороне. «Челси» имел неоднократные моменты сравнять счет, но не смог этого сделать. Как следствие, «аристократы» проиграли и не смогли обойти «Лестер» в турнирной таблице.
Английская Премьер-лига. 36 тур.
«Челси» - «Арсенал» - 0:1.
Смит-Роу, 16.
Партей, 90+4.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта (Зийеш, 78), Силва, Зума, Джеймс, Гилмор (Хадсон-Одои, 46), Жоржиньо, Чилвелл, Маунт, Пулишич, Хаверц (Жиру, 66).
«Арсенал»: Лено, Холдинг, Габриэль, Мари, Тирни, Партей, Эльненни, Сака (Бельерин, 65, Чемберс, 88)), Эдегор, Смит-Роу, Обамеянг (Ляказетт, 79).
Арбитр: Андре Марринер
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Источник — Sport.ua
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