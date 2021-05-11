36-й тур
Челси
0 : 0
Арсенал
12.05.2021 22:15   ТВ-трансляция: 

Челси – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги

  • 11.05.2021 23:50
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Челси – Арсенал. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12-го мая, состоится поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:15.

Поскольку «Лестер» обыграл днем ранее «Манчестер Юнайтед», то подопечным Томаса Тухеля необходимо будет исключительно побеждать в одной из вариаций лондонского дерби, дабы обеспечить себе возвращение на третью строчку в турнирной таблице. У «Арсенала» ситуация не менее тонкая, так как возможная осечка рискует окончательно отбросить команду от зоны еврокубков, на попадание в которую у «канониров» и так мало шансов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Арсенал».

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Источник — Sport.ua

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