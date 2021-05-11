Челси - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Для «Челси» завершение сезона получается крайне успешным. Команда Томаса Тухеля вышла в финал Лиги чемпионов, а в прошлом матче АПЛ обыграла «Манчестер Сити» и практически гарантировала себе топ-4 и возвращение в ЛЧ по итогам чемпионата.

И если у одной лондонской команды все складывается позитивно, то у другой ситуация иная. «Арсенал» давно потерял шансы на топ-4 и пятый сезон останется без Лиги чемпионов. Правда, после вылета из Лиги Европы команда Микеля Артеты находится на серии из двух побед в АПЛ и имеет возможность зацепиться за место в Лиге Европы.

«Челси», скорее всего, в этом матче не сможет рассчитывать на Матео Ковачича и Андреаса Кристенсена, тогда как «Арсенал» остался без Давида Луиса, Гранита Джаки и Пабло Мари. Зато после малярии должен полностью восстановиться Пьерр-Эмерик Обемеянг.

В целом, «Синие» являются безусловными фаворитами, однако команда во многом выполнила задачу в АПЛ и наверняка уже думает о финале Лиги чемпионов, поэтому в таком дерби у «Арсенала» могут быть шансы взять очки. В первом круге команда уверенно обыграла «Челси» 3:1.

12 мая, среда