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Арсенал
12.05.2021 22:15   ТВ-трансляция: 

Челси - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

У одной лондонской команды все отлично, а у другой - наоборот

  • 11.05.2021 23:31
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Челси - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Для «Челси» завершение сезона получается крайне успешным. Команда Томаса Тухеля вышла в финал Лиги чемпионов, а в прошлом матче АПЛ обыграла «Манчестер Сити» и практически гарантировала себе топ-4 и возвращение в ЛЧ по итогам чемпионата.

И если у одной лондонской команды все складывается позитивно, то у другой ситуация иная. «Арсенал» давно потерял шансы на топ-4 и пятый сезон останется без Лиги чемпионов. Правда, после вылета из Лиги Европы команда Микеля Артеты находится на серии из двух побед в АПЛ и имеет возможность зацепиться за место в Лиге Европы.

«Челси», скорее всего, в этом матче не сможет рассчитывать на Матео Ковачича и Андреаса Кристенсена, тогда как «Арсенал» остался без Давида Луиса, Гранита Джаки и Пабло Мари. Зато после малярии должен полностью восстановиться Пьерр-Эмерик Обемеянг.

В целом, «Синие» являются безусловными фаворитами, однако команда во многом выполнила задачу в АПЛ и наверняка уже думает о финале Лиги чемпионов, поэтому в таком дерби у «Арсенала» могут быть шансы взять очки. В первом круге команда уверенно обыграла «Челси» 3:1.

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12 мая, среда

«Челси» – «Арсенал»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22:15
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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