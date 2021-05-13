В поединке 36-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Челси» — «Арсенал» — 0:1
Гол: Смит-Роу, 16
События матча
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
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Источник — YouTube
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