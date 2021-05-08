Рим. Свитолина узнала первую соперницу

Состоялась жеребьевка престижного грунтового турнира WTA в Риме. Пятый номер посева получила Элина Свитолина, которая стартует со второго раунда.
Первой соперницей украинки станет победитель встречи между китаянкой Ван Цян и американкой Амандой Анисимовой.
WTA Rome 2021 - Main draw#IBI21— Ubitennis (@Ubitennis) May 8, 2021
Projected QF:
🇦🇺 Barty vs Sabalenka 🇧🇾
🇺🇸 Kenin vs Svitolina 🇺🇦
🇨🇦 Andreescu vs Halep 🇷🇴
🇺🇸 S. Williams vs Osaka 🇯🇵 pic.twitter.com/qrAdQ1CjiK
Также сейчас в квалификации турнира в Риме выступает Марта Костюк. Другие украинки в столице Италии не выступят.
Источник — Twitter
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