Рим. Свитолина узнала первую соперницу

Состоялась жеребьевка престижного грунтового турнира WTA в Риме. Пятый номер посева получила Элина Свитолина, которая стартует со второго раунда.

Первой соперницей украинки станет победитель встречи между китаянкой Ван Цян и американкой Амандой Анисимовой.

WTA Rome 2021 - Main draw#IBI21



Projected QF:



🇦🇺 Barty vs Sabalenka 🇧🇾

🇺🇸 Kenin vs Svitolina 🇺🇦

🇨🇦 Andreescu vs Halep 🇷🇴

🇺🇸 S. Williams vs Osaka 🇯🇵 pic.twitter.com/qrAdQ1CjiK